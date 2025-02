La manifestazione ha fatto seguito a quelle già realizzate in passato sempre con le guide turistiche Valentina Carradori e Valeria Nicu, che hanno narrato la presenza e la storia, dal punto di vista culturale, della Comunità nella città

ASCOLI PICENO – E’ ripreso il progetto “Salute in cammino per la cultura” promosso dal 2018 dall’Unione Sportiva Acli Marche e realizzato in tante città del Piceno.

Al primo appuntamento “Itinerari ebraici ad Ascoli” hanno partecipato ben 117 di ogni età provenienti da tante città di Marche e Abruzzo.

La manifestazione ha fatto seguito a quelle già realizzate in passato sempre con le guide turistiche Valentina Carradori e Valeria Nicu, che hanno narrato la presenza e la storia, dal punto di vista culturale, della Comunità Ebraica nella città di Ascoli Piceno.

“Salute in cammino per la cultura” è un progetto particolarmente apprezzato dai cittadini.

Nel 2024, durante 25 appuntamenti, sono state registrate ben 2141 presenze in iniziative realizzate a Offida, San Benedetto del Tronto, Monteprandone, Roccafluvione, Acquasanta Terme, Acquaviva e Ascoli Piceno.

Sono stati tanti gli itinerari attraversati. Da quelli cittadini ad Ascoli Piceno, a quelli escursionistici nel territorio di Acquasanta Terme e Roccafluvione. Quelli dedicati a San Giacomo della Marca a Monteprandone, alle ricchezze storiche, architettoniche e monumentali di Offida e Acquaviva Picena, a quello naturalistico all’interno della Riserva naturale della Sentina.

“Salute in cammino per la cultura” è stato sostenuto dalla Regione Marche, dai comuni di Offida, Acquaviva Picena, Monteprandone, San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno.

La partecipazione ai vari eventi, che saranno numerosi anche nel 2025, è gratuita.

Per informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com oppure la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche.

