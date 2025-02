ASCOLI PICENO – Tantissimi giovani e studenti hanno partecipato agli incontri organizzati nell’ambito del progetto “P.O.G. – Piceno Orienta Giovani”, che si sono svolti sabato 1 febbraio al Liceo scientifico Orsini e a Palazzo dei Capitani. Una giornata di informazione e orientamento al futuro che ha coinvolto prima i ragazzi e le ragazze del liceo, che hanno preso parte a una mattinata di orientamento all’imprenditorialità grazie alla presenza di professionisti qualificati; poi, alla sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, gli studenti dell’Its e una classe dell’Iti Fermi hanno potuto approfondire gli obiettivi del progetto “P.O.G.”, che mira all’orientamento, all’informazione e all’accompagnamento nel percorso di consapevolezza professionale e avvio imprenditoriale. Il programma di incontri orientativi proseguirà nel corso delle prossime settimane, con un appuntamento all’Istituto tecnico Agrario e un altro con gli studenti della Politecnica delle Marche (facoltà di Agraria, Economia e Infermieristica) e dell’Università di Camerino (facoltà di Architetttura e Design), attualmente in fase di definizione.

Nell’ambito del progetto, a disposizione degli interessati ci sono gli infopoint e l’hub che hanno sedi nei Comuni aderenti: in questo modo si vuole dare la possibilità ai giovani utenti di avere un riferimento per poter conoscere e capire quali sono le opportunità di crescita e di lavoro, mediante servizi di consulenza e la disponibilità di spazi di co-working. Per conoscere giorni e orari di apertura è possibile visitare la pagina https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25016.

La rete di partenariato del progetto P.O.G.”, oltre ai Comuni di Ascoli (capofila), Acquasanta, Arquata, Comunanza e Montegallo, vede la presenza dell’Università di Camerino, dell’Università Politecnica delle Marche, del Bim Tronto, di Confindustria Ascoli, di Confcooperative Marche, della Bottega del Terzo Settore, dell’Istao Istituto Adriano Olivetti, della Cooperativa Vademecum e di AP Events.

