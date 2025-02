ASCOLI PICENO – L’Istituto Musicale Gaspare Spontini omaggerà il grande tenore ascolano Antonio Galie’, nel centenario della nascita, con un concerto mercoledì 5 febbraio alle ore 21.15 presso il teatro Filarmonici di Ascoli Piceno. Già Docente della Scuola ed artefice del Corso per allievi stranieri provenienti dalla Corea del sud, il M° Galiè è stato un figlio illustre di Ascoli, apprezzato artista del bel canto a cui lo Spontini ha dedicato un’aula nel 2018.

Il concerto rientra tra le tante iniziative che valorizzano i giovani artisti coreani che da oltre 20 anni trascorrono in città, sia in inverno che in estate, un lungo periodo per frequentare i Corsi di Perfezionamento tenuti all’interno dello Spontini.

Il direttore artistico dei Corsi è il tenore coreano GOOK INCHEOL, allievo del compianto M° Galiè, che ha continuato l’opera iniziata dal Maestro.

Il Concerto avrà come protagonisti gli allievi del corso di Direzione di Coro tenuto dal M° Giuliano Di Giuseppe, Hwang Minsik e Cho Jinsook, con la partecipazione del Coro Ventidio Basso e del soprano coreano Seo Yaeeun e dello stesso Gook Incheol in qualità di tenore.

Al pianoforte si alterneranno i Maestri Luciano D’Orazio e Cesare Catani. L’ingresso è libero.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.