ASCOLI PICENO – Anche quest’anno, per il terzo consecutivo, l‘Associazione Egeria Odv porterà le magiche atmosfere delle tradizioni del Piceno nelle scuole primarie del capoluogo con l’ormai collaudato progetto “Il risveglio delle Tradizioni”.

“Grazie al sostegno del Comune di Ascoli Piceno e dell’assessore Donatella Ferretti che ringraziamo, l’Associazione Egeria ODV si propone come strumento di tutela delle tradizioni del nostro territorio con azioni volte a sostenere una strategia di salvaguardia e conservazione delle suddette; a restituire centralità alle persone e alle comunità; a promuovere logiche di rete capaci di accelerare la costruzione di un nuovo modello di sviluppo socio-economico e turistico attraverso l’arte, la coesione e solidarietà sociale. Ringraziamo tutte le scuole e le maestre che hanno aderito e soprattutto i bambini che con la loro gioia e il loro entusiasmo ci danno una grande spinta motivazionale” afferma Marco Pietrzela, presidente dell’associazione.

Il progetto prevede tre incontri per un totale di 5 ore: nel primo Marco Pietrzela illustrerà alcuni strumenti popolari del nostro territorio e alcune curiosità inerenti i balli popolari e le leggende ad essi correlati; negli altri due appuntamenti Tibor Cecchini, Fabrizia Latini, Maristella Magli e Laura Angeloni insegneranno i passi più semplici di quadriglia e saltarello in un’ottica di inclusione e partecipazione. Verranno inoltre coinvolte le famiglie attraverso la compilazione di un questionario rivolto in modo particolare ai nonni, sui giochi di un tempo, le usanze familiari, le feste, le espressioni dialettali e la vita di una volta; un prezioso momento di dialogo e di confronto tra generazioni.

