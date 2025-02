ASCOLI PICENO – Si sta per chiudere il calciomercato invernale rientro anticipato di Alessio Re dal prestito al Messina. L’attaccante, che vestirà la maglia bianconera numero 21, è già da oggi a disposizione di Mister Cudini.

Acquisito a titolo definitivo dalla Pianese del classe ’96 Moses Odjer, centrocampista di indiscussa esperienza, con oltre 130 presenze in Serie B (di cui 113 nei quattro anni e mezzo alla Salernitana) e altrettante in Serie C con Palermo, Foggia e Pianese, club di provenienza con cui nella prima parte di stagione ha messo a segno due gol e un assist. Odjer, che ha doppia cittadinanza italiana e ghanese – con la Nazionale Under 20 di quest’ultima annovera 10 presenze e 2 gol – ha sottoscritto con l’Ascoli un accordo fino al 30 giugno 2026. Vestirà la maglia numero 33.

Acquisito dal Campobasso a titolo definitivo fino al 30 giugno 2025 con opzione le prestazioni sportive di Luca Baldassin. Centrocampista classe ’94 è un gran conoscitore della categoria, avendo collezionato oltre 360 presenze con Poggibonsi, Catanzaro, Padova, Lupa Roma, Viterbese, Feralpisalò, Renate e Campobasso, squadra quest’ultima con cui ha collezionato nella stagione corrente 17 presenze e 3 assist.

USCITE

L’Ascoli ha comunicato anche il rientro dal prestito al Giugliano del portiere Davide Barosi e il nuovo trasferimento al Trapani a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025.

In uscita anche il trasferimento a titolo definitivo di Mattia Tirelli alla Giana Erminio.

Nel mercato invernale sono arrivati sette giocatori: il terzino Francesco D’Amore, il difensore Robert Toma, i centrocampisti Gianluca Carpani, Moses Odjer e Baldassin e gli attaccanti Jonathan Ciabuschi e rientrato dal prestito Alessio Re (nato il 5 Maggio 2003)

