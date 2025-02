ASCOLI PICENO – Secondo incontro, giovedì 20 febbraio alle ore 19, del gruppo di lettura della Libreria Prosperi di Ascoli “Tra le pagine del giovedì”.

“Questa volta abbiamo deciso di rendere omaggio ad Alessandro Broggi, scrittore radicale e dall’enorme talento, scomparso il 31 dicembre – affermano gli organizzatori – Parleremo del suo penultimo libro uscito nel 2024 Sì, edito da Tic Edizioni nella collana Ultrachapbook. L’incontro è aperto a tutti, sia in presenza in libreria sia da remoto tramite meet di Google”.

Chi fosse interessato a partecipare o ricevere altre informazioni può scrivere a [email protected] o contattare tramite whatsapp (+39 3291979667).

IL LIBRO

In questo testo sperimentale (continuazione di Noi, pubblicato da Tic Edizioni nel 2021) in grado di vivificare la tradizione mai del tutto sopita del dialogo d’amore, protagonista è il mondo nella sua interezza. Un coro di voci maschili e femminili si offre come romanzo che, a partire da modelli quali l’Alain Resnais di Hiroshima mon amour, opera un tentativo di pronuncia integrale della realtà nella sua complessità filosofica: come se il Wittgenstein di Derek Jarman si fosse innamorato, corrisposto, di Marguerite Duras. I protagonisti, in un lucido sogno a occhi aperti, ci propongono non la seduzione dell’ideologia, ma l’ansia disperata di essere tutti, e l’ineffabile necessità di essere tutto.

Sì, fin dal titolo, mostra, con il suo indefettibile unanimismo, di considerare l’alterità come il confine interno del sé. In questo implicito dialogo, nuda cronaca di un plurale innamoramento, il libro diventa un atto d’amore per il tutto, anche nella sua spoglia e incondizionata insensatezza: dove l’amore confina con un’assoluta esposizione diuturna, e un’assoluta oscura consapevolezza.

