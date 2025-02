ASCOLI PICENO – Incontro sociale.

Alle 19.30 di oggi, 3 febbraio, in tempi record, si è riunito per la prima volta ad Ascoli il nuovo Consiglio degli Anziani della Quintana, dopo l’elezione di ieri del Rettore Pier Luigi Torquati e del Rappresentante dei Sestieri Alberto Forlini.

La riunione è stata aperta dal Magnifico Messere Marco Fioravanti per le congratulazioni di rito e gli auguri per il nuovo mandato, denso di impegni ma “con l’auspicio che sarà ricco di soddisfazioni e crescita per la rievocazione storica”.

Si è, quindi, proceduto all’elezione del Presidente e del Vice Presidente: all’unanimità, è stato confermato il presidente uscente Massimo Massetti, mentre il vice sarà Cristiano Fioravanti.

