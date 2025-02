ASCOLI PICENO – Ospedali e case di comunità nel Piceno: l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha dato il via ai lavori per la loro realizzazione ad Ascoli, San Benedetto, Comunanza e Acquasanta. Tutti i rispettivi cantieri sono infatti stati aperti dalle ditte incaricate nel corso del 2024, mentre quello a San Benedetto è stato avviato lo scorso mese di gennaio. Previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per lo sviluppo dell’assistenza territoriale, gli ospedali e le case di comunità sono, rispettivamente, strutture sanitarie di cure intermedie con posti letto che svolgono una funzione di degenza intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, luoghi fisici, di prossimità e di facile individuazione ai quali il cittadino può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e sociosanitaria.

“Le strutture andranno a rafforzare la sanità del territorio rendendo il sistema più moderno e accessibile – evidenzia il vice presidente della giunta e assessore alla sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini -. Queste opere si inseriscono in un più ampio piano di riorganizzazione sanitaria che stiamo mettendo in campo come giunta per potenziare le reti ospedaliera e territoriale, e per garantire ai cittadini una sanità più vicina, anche attraverso interventi come la rete dei Punti salute e quella delle farmacie dei servizi. Stiamo rafforzando il parco tecnologico dei nostri ospedali con nuove grandi strumentazioni sanitarie all’avanguardia: ne abbiamo già introdotte 45 e altre 12 si aggiungeranno a queste. Oggi, grazie a questo impegno, le Marche sono tra le prime regioni in Italia per strumentazioni più innovative. Continueremo a lavorare per ridurre le liste d’attesa e garantire ai cittadini standard assistenziali sempre più elevati”.

OSPEDALE E CASA DI COMUNITA’ DI ASCOLI

Con un investimento complessivo di 2.699.873 euro, l’ospedale di comunità di Ascoli è in fase di realizzazione nell’area adiacente all’ex sanatorio Luciani nel cui edificio sono attualmente ospitati la residenza sanitaria assistenziale, la residenza protetta, la struttura residenziale riabilitativa, la continuità assistenziale e la Centrale operativa territoriale (Cot). L’ospedale di comunità sorgerà su un edificio a un piano e avrà 18 posti letto. I lavori sono iniziati a novembre scorso e il termine degli stessi è previsto per settembre 2025. Nel distretto di Ascoli è già attivo, dal giugno scorso, un ospedale di comunità realizzato con fondi aziendali, necessari per adattare gli spazi nella palazzina ex malattie infettive del ‘Mazzoni’: è stato avviato in forma sperimentale sul modello strutturale e gestionale e in maniera propedeutica all’avvio delle due nuove strutture in fase di costruzione ad Ascoli e a San Benedetto. Per quanto riguarda, invece, la casa di comunità, sono in corso i lavori per la sua realizzazione nella palazzina che ospita, al ‘Mazzoni’, la sede della casa della salute e del distretto sanitario di Ascoli.

OSPEDALE E CASA DI COMUNITA’ DI SAN BENEDETTO

I lavori per la realizzazione dell’ospedale di comunità e della casa di comunità di San Benedetto sono iniziati, nell’area in via Sgattoni, il 23 gennaio scorso e sono attualmente in corso le operazioni di sbancamento e preparazione del terreno. E’ prevista la realizzazione di un edificio di tre piani fuori terra, di cui due destinati alla casa di comunità e uno, il terzo, destinato all’ospedale di comunità con 19 posti letto. L’investimento complessivo ammonta a 8.845.552,92 euro, di cui 6.138.084,44 euro per la casa di comunità e 2.707.468,48 euro per l’ospedale di comunità. La fine dei lavori è prevista per dicembre 2025.

Sono, infine, in corso anche i lavori per la realizzazione delle case di comunità di Comunanza e Acquasanta, mentre sono stati consegnati i lavori per la realizzazione di quella di Offida che sorgerà nella struttura, già esistente, che ospita la Rsa.

