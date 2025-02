ASCOLI PICENO – La Cabina di Coordinamento sisma ha raggiunto l’intesa sulle Ordinanze che aumentano i contributi per

una serie di opere pubbliche sia della programmazione ordinaria che delle Ordinanze speciali. Gli incrementi sono di quasi 37 milioni di euro.

“L’aumento dei costi si riflette sulla necessità di aumentare i contributi anche per la ricostruzione pubblica. Non in modo generale, ma in modo puntuale una volta acquisite le evidenze dei progetti esecutivi

– dichiara il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli -. Ringrazio il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e l’Usr per un impegno costante e un lavoro puntuale

che ci consente oggi di rispondere concretamente alle esigenze della cantierizzazione di tante opere importanti per il tessuto urbano e sociale del nostro Appennino centrale”.

Nel dettaglio, in provincia di Ancona, nel comune di Barbara, si aumenta di 1,2 milioni di euro il contributo

per l’intervento della scuola dell’infanzia Arcobaleno e primaria A.Fiorini, consentendo così di passare da

un adeguamento sismico a una demolizione e ricostruzione, con delocalizzazione degli studenti e riduzione dei volumi. Il nuovo contributo complessivo è di 3 milioni di euro.

In provincia di Ascoli Piceno, nel Comune di Colli del Tronto, aumentato di 137 mila euro il contributo per

l’ISC Castel di Lama, Plesso scuola elementare Colli del Tronto, per un nuovo contributo totale di 343 mila

euro. Nel Comune di Montemonaco, aumentato di 650 mila euro l’intervento per le mura castellane, per

un nuovo importo complessivo di 1,9 milioni di euro. Nel Comune di Arquata del Tronto aumenti sia per

le case popolari di Piedilama (aggiunti 427 mila euro per un nuovo totale di 604 mila euro), sia per le case

popolari di Borgo (aggiunti 251 mila euro per un nuovo totale di 592 mila euro).

In provincia di Fermo, nel Comune di Montottone, l’intervento per il Teatro Comunale vede un aumento

di 313 mila euro, per un nuovo contributo complessivo di 388 mila euro.

In provincia di Macerata, per le opere di urbanizzazione di Castelsantangelo sul Nera, vengono aumentati

i fondi di 30 milioni di euro, portando il nuovo contributo complessivo a quasi 50 milioni di euro. Gli interventi riguardano sia il capoluogo che le frazioni di Nocria, Macchie, Nocelleto, Rapegna, Gualdo, Vallinfante. A Visso aggiunti 664 mila euro per l’intervento su palazzo Priori, con un nuovo importo complessivo

di circa 4 milioni di euro: lo stralcio preliminare dell’intervento è stato in questo modo integrato con la

realizzazione della struttura modulare metallica per la messa in sicurezza della viabilità e per la cantierabilità degli edifici lungo via Galliano. A Macerata, per l’edificio del Provveditorato, di proprietà della Provincia, viene aggiunto circa 1 milione di euro, con il nuovo contributo complessivo che diventa di 3,6 milioni. Infine, nel Comune di Bolognola, aumento di 1,9 milioni di euro per l’intervento sul municipio, che

ora vede un contributo complessivo di 2,5 milioni di euro.

