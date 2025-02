ASCOLI PICENO – Comunicazione sociale.

“Ascoli Piceno, pietre parlanti” è il progetto attraverso il quale il Comune intende diffondere servizi pubblici digitali integrati, favorendo così la trasformazione digitale e mettendo a sistema le realtà diffuse nel territorio. Ora è stato pubblicato l’avviso, indirizzato alle attività commerciali, per la presentazione delle manifestazioni di interesse: le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del . “Vogliamo aiutare gli esercenti a essere sempre più competitivi – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – mettendo a disposizione strumenti tecnologici in grado di integrare e migliorare i servizi offerti dalle attività. In questo modo vogliamo far crescere il nostro territorio anche sotto il profilo turistico, grazie a un ulteriore mezzo di promozione e crescita”. L’assessore al commercio, Laura Trontini, ha aggiunto: “Come Amministrazione vogliamo essere al fianco degli esercenti e questa iniziativa sicuramente guarda al futuro, in un’ottica di digitalizzazione e fruizione di servizi smart. Crediamo che la vitalità di un centro storico passi anche dalla presenza di negozi e attività, quindi siamo felici di poter sostenere la rete commerciale cittadina e di renderla sempre più al passo con i tempi”.

Nell’ambito del progetto presentato dal Comune di Ascoli Piceno e ammesso a finanziamento (45.000 euro di risorse del “PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.2 – AZIONE 1.2.2. – Intervento 1.2.2.2 – Erogazione finanziamenti a Enti locali per il dispiegamento nel territorio regionale di servizi pubblici integrati digitali”) è prevista la promozione sia di specifici itinerari culturali sia delle attività commerciali ubicate nelle zone di riferimento del territorio comunale attraverso una loro divulgazione su una piattaforma in icloud. Attraverso questo portale si vuole creare un ambiente digitale che faciliti l’interazione e il coinvolgimento tra le imprese locali e i cittadini, contribuendo allo sviluppo economico e turistico del Comune. Ogni attività commerciale avrà un proprio profilo personalizzato contenente informazioni dettagliate, come indirizzo, orario d’apertura, descrizione dell’attività, foto e contatti. I cittadini, a loro volta, potranno lasciare recensioni, valutazioni e commenti sulle attività visitate, mentre gli esercenti avranno la possibilità di rispondere alle recensioni e comunicare promozioni e offerte speciali agli utenti registrati sulla piattaforma. Il portale verrà anche dotato di una mappa interattiva che mostrerà la posizione delle attività commerciali e dei punti culturali all’interno del Comune.

Sempre nell’ambito di “Ascoli Piceno, pietre parlanti” è stato pubblicato un secondo avviso, destinato alle associazioni. In questo caso è previsto il coinvolgimento delle realtà associative interessate a condividere gli obiettivi, i contenuti e l’articolazione del progetto; tutto questo mediante supporto allo sviluppo dell’iniziativa, promozione e diffusione dell’intervento sul territorio di propria competenza, anche attraverso la valorizzazione dei propri canali istituzionali di comunicazione, sostegno all’identificazione e sviluppo di progettualità complementari o integrative.

Qui l’avviso per la manifestazione di interesse per la partecipazione di attività commerciali: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25389

Qui l’avviso per la manifestazione di interesse per la partecipazione di associazioni: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25388

