ASCOLI PICENO – L’edizione 2025 del Carnevale di Ascoli coinvolgerà anche le attività commerciali che vorranno aderire per garantire proprio durante le giornate della kermesse carnascialesca, dal 27 febbraio al 4 marzo prossimi, attraverso un’iniziativa originale e tesa a dare anche un’immagine particolare al centro storico ascolano.

Su idea dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli”, infatti, sono stati realizzati a mano dall’attività “Ritagli di sogno” lampadari in miniatura perfettamente uguali a quelli tradizionali colorati che nel corso degli anni hanno illuminato parte del centro proprio durante le giornate carnascialesche.

Questi piccoli lampadari che si illuminano e sono curati nei minimi particolari, sia un gancio che con una base per poter essere posizionati in vari modi potranno essere esposti proprio nel periodo del Carnevale ascolano nelle vetrine di negozi e pubblici esercizi della città che aderiranno all’iniziativa, per andare a garantire un colpo d’occhio molto suggestivo per i visitatori e gli stessi ascolani.

Al momento sono già una ventina le attività commerciali che hanno aderito, ma l’iniziativa è ancora aperta e tutti coloro che ancora vorranno esporre i mini-lampadari potranno mettersi in contatto con il numero telefonico 3288592891.

Una ulteriore, interessante novità che accompagnerà questa edizione 2025 del Carnevale di Ascoli.

