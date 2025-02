ASCOLI PICENO – Un metodo sperimentale che combina outdoor education e arte teatrale pensato per gli adolescenti fragili che risiedono nelle aree interne spopolate e lontane dai grandi centri urbanizzati o nelle periferie delle città. Questo è il fulcro di “Teens Nature and change”, un progetto Erasmus Plus KA210-YOU oramai giunto al termine, a cura di Aps Vivo, associazione di promozione sociale con sede a Roccafluvione (Ascoli Piceno) e Asociación Cultural Centro DaMTe, associazione e centro Culturale con sede a Mairena del Aljarafe (Siviglia).

L’idea progettuale ha dato vita a un percorso intenso, durato circa un anno e mezzo, che sarà presentato al pubblico sabato prossimo, 8 febbraio, presso la Bottega del Terzo Settore di Ascoli Piceno. La giornata prevede un programma ricco, a cominciare dalla mattina alle ore 11 quando educatori, volontari, insegnanti e tutti coloro interessati al mondo dell’adolescenza potranno partecipare a un workshop gratuito incentrato sulla metodologia sperimentata. Nel pomeriggio, alle ore 18 ci sarà, invece, la presentazione del manuale operativo “Teens, Nature and Change. Ricettario per educatori”, che sarà distribuito gratuitamente ai presenti.

L’obiettivo del progetto è stato quello di dotare l’educatore di strumenti pedagogici sperimentali e flessibili, attraverso una congiunzione originale tra tecniche di teatro emozionale e un’innovativa pedagogia all’aria aperta. Il tutto in una dimensione liquida, aperta, cioè a continui aggiustamenti dettati dalla profonda consapevolezza e dall’esperienza diretta dell’operatore. Il focus è sempre stato quello di creare una comunità educante, pronta a confrontarsi sull’importanza della natura, del teatro e dell’educazione emotiva.

Per la partecipazione gratuita al workshop la prenotazione è obbligatoria al numero 3402347412 o via mail a [email protected].

Per la presentazione del manuale operativo alle ore 18 l’ingresso è libero.

Al termine ci sarà un piccolo aperitivo per tutti i presenti.

