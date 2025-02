Il match valido per la 26° giornata del Campionato Serie C NOW, è in programma sabato 8 febbraio, alle 19:30, allo stadio “Romeo Neri”.

ASCOLI PICENO – Prossimo impegno per il Picchio contro il Rimini, sabato 8 febbraio, alle 19:30, allo stadio “Romeo Neri”. Ad arbitrare il match , valido per la 26^ giornata del Campionato Serie C NOW, sarà Lucio Felice Angelillo di Nola. Gli Assistenti sono Alessandro Cassano della sezione di Saronno e Gennantonio Martone di quella di Monza. Quarto Ufficiale Antonio Spera di Barletta.

Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione di Ascoli-Carpi, ha inflitto una giornata di squalifica a Gianluca Carpani, ammonito per la quinta volta da inizio stagione (le precedenti sanzioni erano relative al suo trascorso al Catania). Entrano in diffida Bando e Menna.

Il Giudice ha comminato al Club bianconero un’ammenda di 800 euro “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 5’ del pt, un fumogeno nel recinto di gioco”. Inoltre “per avere i suoi sostenitori (22% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato all’8’ e al 15’ del pt e al 21’ del st cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari di un’altra squadra”.

Intanto la società bianconera ha stipulato il primo contratto da professionista col calciatore Andrea Caucci. Difensore classe 2007, Caucci ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2027. Elemento di spicco del vivaio bianconero, ha visto così premiate le sue indiscusse doti di atleta e qualità di ragazzo, tracciando un percorso battuto in precedenza da altri giovani bianconeri contrattualizzati.

