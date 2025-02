ASCOLI PICENO – Appuntamento musicale.

Antieroi è il nuovo singolo di Lorenzo Zucchetti, un brano disponibile dal 7 febbraio nelle principali piattaforme digitali e prodotto da Nacor Fischetti al Glow Up Music studio (Colli del Tronto).

E’ un dialogo che si crea tra me e me attraverso uno specchio -spiega l’artista-. Si percepisce fragilità e voglia di rivincita. Sentirsi un antieroe in un mondo dove tutti vogliono essere eroi. La canzone nasce proprio da quest’idea e dal fatto che io mi sento diverso e credo che anche se il mondo e la società in cui viviamo cerca di tapparci le ali e farci perdere sogni. L’unico modo per darsi forza è vivere bene con se stessi.

Biografia

Lorenzo Zucchetti è un giovane artista marchigiano, classe 2002, nato ad Ascoli Piceno. Da autodidatta e con un piccolo aiuto del padre Claudio, anche lui cantautore, ha cominciato ad apprezzare la musica imparando a suonare il pianoforte e la chitarra. Inizia a scrivere le sue canzoni e nel 2019 si presenta con il suo primo singolo “La Verità in una Bugia”. Inizia tutto come un gioco quando poi nel 2022 ha un periodo di stop che durerà più di un anno. Tra varie difficoltà, pensieri e riflessioni, Lorenzo realizza comunque il suo progetto pensando alla musica e al proprio futuro con essa, che proprio questa possa essere la sua strada. Non smette di scrivere e si affianca al suo produttore Nacor Fischetti che lo seguirà fino a questo momento. Il 2 Giugno 2023, dopo un anno e mezzo pubblica “Sono Fatto Così”, singolo che lo “riporta alla luce”. In quell’estate si esibisce in vari live e comincia a farsi conoscere. Pubblica “Parlano di Noi”, il suo brano di maggior successo, con oltre 90.000 stream, 160 passaggi radiofonici, tra i 25 brani ad alta rotazione su Radio Margherita e vari articoli sui giornali. In successione, “Come stelle” che riesce ad entrare in grandi playlist di Spotify e che regala per la prima volta i 100.000 stream all’artista. L’estate successiva partecipa a tanti eventi, apre il concerto ad “Angelo Famao” e viene chiamato da Amici di Maria de Filippi per partecipare ai provini.

