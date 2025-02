In lingua italiana è dato in accordo con la Concessionaria Antonia Brancati srl per gentile concessione di Concord Theatricals Ltd. su mandato di Samuel French Ltd.

ASCOLI PICENO – Sabato 8 febbraio 2025 alle ore 21 presso il PalaFolli Teatro di Ascoli Piceno andrà in scena la sesta ed ultima commedia in concorso della rassegna Ascolinscena.

In un’atmosfera che omaggia Hitchcock, la compagnia Amici del Teatro di Pianiga (VE) porterà in scena “I 39 scalini” commedia con vena noir e la suspense peculiare del maestro del brivido.

“I 39 scalini” in lingua italiana è dato in accordo con la Concessionaria Antonia Brancati srl per gentile concessione di Concord Theatricals Ltd. su mandato di Samuel French Ltd. Il romanzo di John Bucham venne adattato da Patrick Barlow per realizzare il film “Il club dei 39” diretto proprio da Hitchcock.

La Compagnia Amici del Teatro di Pianiga porterà sul palco del PalaFolli tutta la vivacità di una spy-story ricca di intrighi e gag esilaranti.

La storia racconta di Richard Hannay, un giovane uomo d’affari canadese da poco rientrato a Londra che per sconfiggere noia e malinconia, una sera si reca al London Palladium per assistere ad uno spettacolo di varietà. Qui incontra una donna affascinante, intigrante e misteriosa che lo invita a trascorrere la notte nel suo appartamento. La mattina successiva, però, la ritrova uccisa con un grosso pugnale e ben presto realizzerà che la Polizia lo sospetta di essere l’autore di tale efferato omicidio. Inizia così una complicata, movimentata e rocambolesca lotta contro il tempo e le avversità per riuscire ad evitare l’arresto. Nel contempo cercherà di scoprire i veri assassini ed impedire un pericoloso complotto contro l’Inghilterra organizzato da una spietata organizzazione straniera denominata “i 39 scalini”.

Sul palco del PalaFolli saliranno Alberto Maretto, Arcavio Agostini, Elena Baldan, Francesco Perino, Lucio Massaro, Paola Dalmoro diretti da Marco Sartorello. La Compagnia Amici del Teatro di Pianiga, in provincia di Venezia, è nata nel 2007 e negli anni ha riscosso successi e diversi premi in giro per l’Italia.

Con “I 39 scalini” Ascolinscena conclude la fase del concorso e si avvia alla serata finale quando, sabato 8 marzo 2025, sul palco del PalaFolli si assegneranno i Premi 2024-2025 e, dopo AvisInCorto, si assisterà allo spettacolo fuori concorso “Fratelli e sorelle” della Compagnia Gli Avanzati di Lucca.

Ascolinscena è una rassegna di commedie organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e Compagnia dei Folli con il sostegno di UILT- Unione Italiana Libero Teatro.

Dopo lo spettacolo, sarà possibile incontrare gli attori presso il Bar del Palafolli e degustare vino e stuzzichini offerti dal Tigre di Villa Pigna.

L’appuntamento è per sabato 8 febbraio alle ore 21:00. Sono ancora disponibili biglietti presso il PalaFolli Teatro oppure sul sito www.palafolli.it

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.