ASCOLI PICENO – Era arrivato a novembre in veste di Club Manager dell’Ascoli calcio, l’ex attaccante Ferdinando Sforzini. Dopo le dimissioni del DS Emanuele Righi arrivate la scorsa settimana, la società ha deciso di nominarlo Ds ad interim. Sforzini ha così concluso le trattative di mercato avviate e ha anche portato in bianconero Odjer e Baldassin e messo a segno il ritorno di Re, proprio nell’ultimo giorno utile.

Al termine dell’intenso mese di trattative che ha visto andare via sette giocatori, e arrivarne altrettanti, il nuovo Ds fa una panoramica.

Il Ds insieme a Odjer e Baldassin analizza il mercato invernale e presenta i giocatori.

“Ringrazio il patron per la grandissima opportunità che mi ha concesso e spero di essere all’altezza di questo incarico in una società gloriosa come l’Ascoli calcio. Il mercato di gennaio di per sé è difficile, e fare mercato in tre giorni e vicino alla partita è stato complicato, si è risolto tutto nell’ultimo giorno e cercando giocatori con le caratteristiche che cercavamo e che voleva l’allenatore. Due trattative non semplici le società non ci hanno agevolato e ci sono stati ritardi nelle trattative, abbiamo cercato solo gente motivata e che voleva venire qui. Una squadra competitiva deve avere una rosa che possa dare più possibilità”.

“La calma in campo è arrivata col cambio di allenatore poi c’è stato un lavoro importante in settimana io sono stato di supporto, i ragazzi a disposizione con grande professionalità.

Odjer:”Sono fiero di essere qui, il centro sportivo è bellissimo e il primo allenamento ho visto tanta qualità e voglia. Spero che questo campionato possiamo portare l’Ascoli in alto dove merita. Sono un giocatore di quantità e sono contento di essere qui conosco l’importanza della piazza. Conosco Cudini lo ho avuto a Foggia, so cosa vuole dai giocatori si fa capire e in campo. Ho sempre giocato in centrocampo a due o a tre quindi mi troverò bene.”

Baldassin:”Ringrazio società e Ds per avermi portato qui non ho esitato un attimo e sono contento di essere qui voglio portare l’Ascoli più in alto possibile. Ascoli è una piazza esigente e mi fa piacere avere responsabilità. Ho fatto tanti ruoli e sono sempre a disposizione del mister, ho ricoperto tanti ruoli a centrocampo ma sono una mezz’ala e mi piace inserirmi. Il modulo che mi si addice di più è quello con il centrocampo a tre e il modulo dell’ allenatore ha rinforzato la voglia di venire qui”.

Il Ds poi parla anche del ritorno di Re:” Alessio Re, acquisto funzionale al modulo del mister, mancino a piede invertito si alternerà con Silipo. Ringrazio Tirelli grande professionista. Giocatori funzionali al modulo? Si ci siamo confrontati molto col mister e siamo arrivati dove volevamo arrivare. Forte? Sono contento che sia rimasto con noi per fare campionati importanti giocatori così servono. Abbiamo due centravanti importantissimi. E i giovani cresceranno meglio”.

Sulla situazione infortuni, il Ds:”Cozzoli ancora in fase di recupero, Forte e D’Uffizi sono rientrati oggi in gruppo invece Gagliolo sta facendo delle cure e dovrebbe rientrare dopo il Pescara. D’Amore è rientrato oggi in gruppo”.

Prossima partita Rimini vicinissima, Odjer si dice pronto in base alle decisioni del mister, Baldassin non avendo giocato le ultime partite non si sente

Sul campionato il DS è fiducioso:”Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa con la partita contro il Carpi e cercare di fare meglio partita dopo partita poi tireremo le somme. Consolidare la posizione playoff? Non dobbiamo porci limiti, ma solo fare il massimo ma senza puntare una posizione precisa”.

