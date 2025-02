ASCOLI PICENO – Dopo l’apertura dell’hub di Ascoli e degli infopoint ad Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Comunanza e Montegallo, il progetto “P.O.G. – Piceno Orienta Giovani” fa un ulteriore passo in avanti grazie all’avviso pubblico che il Comune di Ascoli ha pubblicato in qualità di capofila del partenariato. Con una dotazione complessiva pari a 70.650 euro assegnata da ANCI, il bando serve a selezionare start-up giovanili da finanziare nell’ambito della prima edizione dell’Avviso Giovani e Impresa, con l’obiettivo di individuarle sulla base della presentazione di un progetto di sviluppo incentrato su nuove realtà economiche e nuove opportunità occupazionali, in grado di contribuire allo sviluppo e alla diversificazione del sistema produttivo territoriale e a incrementare i livelli occupazionali.

“Vogliamo far sì che il nostro tessuto imprenditoriale possa trovare slancio grazie all’attività dei nostri ragazzi – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – e con questo progetto riusciamo a dare sostegno, attraverso la formazione e il finanziamento, a chi vuole investire nel nostro territorio. La presenza di una rete di più enti, pubblici e privati, è la testimonianza di quanto il lavoro di squadra sia importante per creare le giuste condizioni e trasmettere il know-how necessario”.

I progetti presentati possono riguardare attività imprenditoriali in tutti i settori, ma saranno ritenuti premianti i comparti dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità ambientale, della cultura, del turismo, dell’agroalimentare, dell’industria e dell’artigianato.

fino a un massimo di 14.130 euro.

Il costo complessivo per la realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni non può essere inferiore a 10.000 euro e il contributo ammissibile è pari al 100% del costo, fino a un massimo di 14.130 euro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 18.00 del giorno. Per consultare il bando e per tutte le altre informazioni visitare il sito https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25400

