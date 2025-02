CASTEL DI LAMA – Un evento per rendere omaggio ai lavori realizzati dai piccoli e grandi artisti ma soprattutto le loro emozioni, sensazioni e sentimenti. Si chiama “Magie d’Inverno” la mostra frutto del corso teorico di pittura e disegno a cura dell’artista ascolana Flavia Guerrieri a Castel di Lama. Un percorso cromatico che trasforma il paesaggio astratto in un’esperienza immersiva tra colore, emozione e immaginazione. Al centro dell’esposizione, 24 opere frutto di un dialogo tra i grandi maestri e la creatività spontanea dei piccoli artisti della scuola primaria.

La mostra nasce dall’idea di esplorare la magia dell’inverno attraverso gli occhi dei più piccoli, guidati dall’esperienza della docente Flavia Guerrieri, storica dell’arte, artista e autrice del saggio “La pagina svelata. Il libro nella storia dell’arte”.

Il percorso espositivo si snoda tra opere originali e suggestive reinterpretazioni di capolavori immortali come “Notte Stellata” e “ I Girasoli” di Vincent van Gogh, ripensati con l’energia creativa dell’infanzia.

«Nel silenzio dei paesaggi freddi, la magia dell’inverno si disvela per me nella condivisione con spiriti affini» sottolinea Flavia Guerrieri. Un’affermazione che racchiude lo spirito del progetto: l’arte come linguaggio comune capace di unire generazioni e sensibilità diverse.

L’ESPERIENZA VISIVA

Il percorso comprende anche un’immersione nel paesaggio astratto. I visitatori saranno accompagnati in un viaggio attraverso tonalità fredde e calde, giochi di luce e forme evocative di sei artisti che raccontano in tredici opere l’inverno, non solo come stagione, ma come stato d’animo. Il colore diventa protagonista, trasformando il paesaggio astratto in un racconto emotivo che oscilla tra sogno e realtà.

“Magie d’Inverno” è più di una mostra: è un’esperienza sensoriale, un incontro tra passato e presente, tra tradizione e innovazione, tra il genio di Van Gogh e la creatività pura dei bambini. Tra il paesaggio invernale e le emozioni. Un invito a lasciarsi trasportare dal potere evocativo dell’arte, riscoprendo la bellezza della condivisione e della fantasia.

L’appuntamento è per sabato 8 febbraio dalle 17 presso il teatrino di Villa Sant’Antonio (dietro la chiesa parrocchiale), ingresso gratu

