ASCOLI PICENO – Cinque incontri teorici e due pratici per il “Corso di avviamento alle attività di Protezione Civile”, che vedrà la partecipazione di docenti qualificati con professionalità ed esperienze pluriennali nell’ambito dei servizi territoriali di emergenza. Mercoledì 12 febbraio, alle ore 21.15 presso la Bottega del Terzo Settore, si terrà la prima lezione del corso promosso dal Nucleo di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Servizio Comunale di Protezione Civile.

“Un’iniziativa importante – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti – su un tema, quello delle emergenze, di grande attualità. Ringrazio i Bersaglieri per aver voluto questo corso, che permetterà di acquisire conoscenze e capacità grazie alla presenza di professionisti del settore”.

Si parlerà di organizzazione del sistema di protezione civile, di sicurezza e dispositivi di protezione individuale, dei rischi presenti sul territorio e della pianificazione, di primo soccorso, psicologia dell’emergenza e comunicazioni radio. Al termine del percorso formativo, completamente gratuito, verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà totalizzato l’85% delle presenze. La stessa attestazione potrà essere utilizzata anche per il riconoscimento dei crediti formativi scolastici.

La volontà di impegnarsi in questo settore da parte dei Bersaglieri ascolani è nata in occasione del “Raduno Nazionale Ascoli 2024”, durante il quale sono entrati in contatto con alcune delle figure più rappresentative del mondo dell’emergenza. In questo contesto, inoltre, da parte della Presidenza Nazionale degli stessi Bersaglieri è scaturita la proposta di realizzare ad Ascoli un Centro di Coordinamento Nazionale nel quale verranno ospitati mezzi, materiali e soccorritori per iniziative formative a carattere interregionale e missioni di soccorso, in Italia e all’estero.

