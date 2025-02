Rimini-Ascoli, è in programma sabato 8 febbraio ore 19 e 30, stadio “Neri” gara valida per la ventiseiesima giornata del girone B del campionato di Serie C

ASCOLI PICENO – Dopo l’esordio vincente contro il Carpi, l’Ascoli torna di scena a Rimini nell’anticipo di sabato 8 febbraio, si scende in campo alle ore 19 e 30 allo stadio “Neri” per la ventiseiesima giornata del girone B del campionato di Serie C, ad arbitrare sarà Lucio Felice Angelillo di Nola.

Il cammino del Rimini. Nona posizione per i romagnoli reduci dal pareggio contro il Perugia, a quota 31 punti in classifica, con una penalizzazione di -2 inflitta recentemente il 28 gennaio, solo un punto sopra il Picchio. Con 7 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte, con 28 reti all’attivo e 20 subite sono la terza miglior difesa del Girone B. All’Andata al “Del Duca” con l’unica gara di mister Ledesma sulla panchina bianconera, terminò 1 a 0 per il Rimini con gol di Parigi. Nella calciomercato invernale sono arrivati in biancorosso i due attaccanti Luca Giugliano e Simone Leonardi e il centrocampista Francesco Conti.

Il tecnico bianconero, Mirko Cudini, prima della rifinitura e successiva partenza, alla vigilia del match analizza così la sfida, considerando che il Rimini non sta attraversando un periodo brillante, cinque pareggi consecutivi tra campionato e Coppa Italia di Serie C, e tifosi biancorossi delusi: “Sono bene organizzati non stanno raccogliendo per quello che meritano però dobbiamo pensare a noi e confermare quanto di buono fatto lunedì e migliorare la fase di possesso che non abbiamo fatto benissimo e abbiamo lavorato su alcuni concetti che non abbiamo applicati

L’attaccante del Rimini autore del gol della vittoria dell’andata ha detto che sarà una battaglia: “Parigi lo ho allenato a Campobasso si sta esprimendo bene, ho un ottimo ricordo di lui, professionista. Dobbiamo limitarlo al massimo. Per loro è un giocatore importante e di qualità”.

Come ha visto la squadra in settimana, la vittoria ha ridato entusiasmo ai ragazzi?: “Settimana andata bene abbiamo più entusiasmo e serenità. Siamo pronti per la gara. Tutti vogliono conquistare il posto e mi mettono in difficoltà si alza il livello di tutta la squadra”.

Rimini col 3-5-2: “Squadra offensiva nata col 4-3-3, difesa molto affidabile. Le partite vanno giocate situazioni possono capitare durante la partita. Sono organizzati dobbiamo stare attenti ma andiamo a giocarci la partita dando continuità a quanto fatto col Carpi”.

Con i nuovi arrivi a centrocampo ci sarà più scelta, potremmo ipotizzare l’esordio di Odjer al posto dello squalificato Carpani?: “Sono arrivati i nuovi e valuteremo l’inserimento ci sarà spazio per tutti. Ampia fiducia in quello che abbiamo”.

Sugli infortunati: “Out Cozzoli e Gagliolo ma anche Menna pensavamo non fosse grave ma dovrà star fermo da valutare. Infortunio che ci preoccupa. Siamo un po’ pochi come centrali stringiamo i denti. Tutti devono conquistare il posto. Forte, D’Amore e D’Uffizi non sono tutti al cento per cento dire che hanno i novanta minuti sulle gambe è un azzardo”.

Sul calciomercato:”Re opportunità di riportarlo a casa, utile alla causa per le sue caratteristiche. Odjer incontrista e di equilibrio può giocare davanti alla difesa e col centrocampo a due. Baldassin mezz’ala che sa giocare e muoversi in mezzo al campo. Ci sarà modo per tutti per potersi esprimere e vedremo da domani le possibili soluzioni. Sono due ragazzi che erano fuori dal progetto delle squadre di appartenenza negli ultimi periodi. Hanno bisogno di minutaggio ma basta poco e vedremo dopo l’allenamento.”

