ASCOLI PICENO – Momento sociale.

Dopo dieci anni, Alberto Di Mattia, Presidente dell’associazione giovanile “Impero MMXIV”, decide di passare il testimone del proprio incarico.

Non è bastata la propria riconferma con la maggioranza dei voti ricevuta dopo le elezioni interne, né tanto-meno il sostegno incondizionato di tutti i suoi, la decisione resta ferma e ponderata.

“Sono stati anni segnati da grandi eventi regalati alla città che hanno dato impulso e vita alle nuove generazioni, non sono mancati gli ostacoli ma son stati forse quelli che maggiormente ci hanno fatto crescere per farci arrivare ad essere tra le organizzazioni giovanili con maggiore seguito e ciò che ci soddisfa molto è anche aver tracciato la strada per molte altre realtà nate dopo la nostra. Ora, è tempo di inaugurare un nuovo periodo e un nuovo timoniere per quest’Associazione” affermano dall’organizzazione.

E’ in forza di questa volontà che Di Mattia ha chiesto al nuovo consiglio direttivo (nella foto da sinistra Davide Agostini, Rocco Taffora, Alberto Di Mattia, Daniele Poli, Alessandro Cornacchia e Gioia Pasqualini) di individuare un successore che potesse portare avanti con visione ed energia il percorso iniziato. La scelta è subito caduta su Daniele Poli, altra figura di riferimento all’interno della comunità di Impero.

“La sua passione, competenza e determinazione, garantiranno continuità e nuovo slancio ai valori e agli obiettivi che sempre ci hanno ispirato. Impero, seguito e rappresentato da giovani e giovanissimi, continuerà a proporre e creare contenuti di successo per la nostra cara città di Ascoli Piceno. Il nostro scopo resta quello di puntare sui valori positivi della gioventù: creatività, collaborazione, inclusione, responsabilità sociale e innovazione. Questi principi ci guideranno nel futuro, rendendoci sempre protagonisti nel panorama culturale e sociale del Piceno – affermano dall’associazione – Questi dieci anni, sono stati un viaggio straordinario, reso possibile dal sostegno di tutti coloro che hanno creduto nella nostra missione e hanno contribuito con il loro impegno. Alberto Di Mattia ringrazia ogni membro, collaboratore e sostenitore che ha reso possibile la crescita di Impero. Con Daniele Poli alla guida, siamo certi che il nostro cammino continuerà a essere luminoso e ricco di successi. Auguriamo a Daniele un percorso ricco di soddisfazioni e continui traguardi, certi che il futuro dell’Associazione sia in mani sicure e capaci”.

