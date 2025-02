ASCOLI PICENO – “A causa di un’improvvisa febbre alta dell’artista, siamo spiacenti di dover annullare l’evento previsto per questa sera ad Ascoli Piceno al Ventidio Basso. L’evento è rimandato a data da destinarsi. Ci scusiamo per l’inconveniente. Entro breve riceverete una comunicazione dall’organizzazione, nella quale avrete la possibilità di confermare il vostro posto per la nuova data oppure, se preferite, richiedere il rimborso”.

Così gli organizzatori di ‘Fall’, spettacolo di Giorgio Montanini che sarebbe dovuto andare in scena, oggi domenica 9 febbraio, al Ventidio Basso.

Dall’Arengo affermano: “A seguito della nota dell’organizzazione che ha comunicato l’indisponibilità dell’artista per motivi di salute, si informa che lo spettacolo di Giorgio Montanini previsto per stasera alle ore 21 al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, è stato rimandato a data da destinarsi”.

