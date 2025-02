ASCOLI PICENO – C’è soddisfazione nel post gara al “Gran Sasso”.

Nel pomeriggio di domenica 9 febbraio l’Atletico Ascoli ha pareggiato 1-1 contro L’Aquila in Abruzzo nel match valevole per il girone F di serie D.

Mister Simone Seccardini si è presentato in sala stampa a fine gara, ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Per noi è un motivo d’orgoglio aver preso un punto contro L’Aquila. Uscire imbattuti anche quest’anno contro una squadra così forte è importante. Ci dà molto autostima dopo alcune settimane un po’ difficili. Ringrazio tutti i ragazzi che hanno messo la cattiveria giusta e l’approccio mi è piaciuto molto. Sapevamo che era una partita dove entrambe le squadre avrebbero provato a vincere il match. Ma abbiamo pensato, giustamente, anche alla difesa contro un avversario così forte. Per quanto il rigore subito, non so se era netto ma sono più deluso per aver perso una palla importante a centrocampo ma lì è questione anche di esperienza. Voglio continuare a lavorare all’interno dell’Atletico Ascoli, siamo orgogliosi e contenti di quello che stiamo facendo. Abbiamo pagato un po’ a caro prezzo le pressioni subite nei primi tre mesi quando ci davano come anti Samb o L’Aquila ma il nostro obiettivo primario è sempre restato la salvezza”.

