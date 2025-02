Un passaggio statutario particolarmente significativo per l’associazione, che nelle prossime settimane coinvolgerà anche le altre unioni in vista della tradizionale assemblea elettiva, fissata per il mese di maggio

ASCOLI PICENO – Grande partecipazione nella sala conferenze della sede sambenedettese della CNA di Ascoli Piceno, che nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 febbraio, in occasione di un interessante seminario formativo dedicato alle imprese, ha ospitato l’insediamento dei nuovi direttivi per le unioni Costruzioni e Impianti.

Un passaggio statutario particolarmente significativo per l’associazione, che nelle prossime settimane coinvolgerà anche le altre unioni in vista della tradizionale assemblea elettiva, fissata per il mese di maggio.

Di fronte a una platea particolarmente numerosa, Marco Tavoletti di Technological Systems (azienda specializzata in sistemi elettronici di antintrusione, videosorveglianza e antincendio, con sede a San Benedetto e Milano) e Valentina Damiani dell’azienda sambenedettese Damiani Valter (attiva nel settore dell’edilizia, con montaggi di carpenteria metallica per strutture residenziali e non) sono stati rispettivamente nominati presidente dell’unione Impianti e dell’unione Costruzioni, due autentici cardini del tessuto imprenditoriale piceno.

Per i prossimi 5 anni, Tavoletti e Damiani avranno il compito di guidare i due nuovi direttivi, composti da un mix ideale di novità e riconferme, in vista delle numerose sfide che attendono i rispettivi settori, tra cui, indubbiamente, quello dell’aggiornamento e della formazione.

Si spiega in questo senso la volontà della CNA di Ascoli Piceno, condivisa con la Camera di Commercio delle Marche, il confidi Uni.Co. e Geos Srl, di promuovere un seminario informativo dedicato al “Rentri”, il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri) istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per monitorare efficacemente la gestione dei rifiuti.

Con l’attivazione ufficiale dello scorso 15 dicembre, entro giovedì 13 febbraio circa 70.000 addetti ai lavori in tutta Italia dovranno necessariamente iscriversi al Rentri per la prima di una serie di finestre di adesione alla nuova piattaforma web, che prevede che gli operatori registrino e trasmettano periodicamente i dati relativi alla produzione, al trasporto e al trattamento dei rifiuti, sostituendo la documentazione cartacea con modelli digitali.

Dopo i saluti del direttore della CNA di Ascoli Piceno Francesco Balloni, del presidente della Camera di Commercio delle Marche – nonché vicepresidente nazionale CNA – Gino Sabatini e del direttore provinciale di Uni.Co. Massimo Capriotti, l’amministratore delegato di Geos Fabio Tedeschi e il direttore tecnico Fabio Ciabattoni hanno illustrato agli imprenditori presenti tutte le novità previste dal Rentri, fornendo un’ampia panoramica su adempimenti, scadenze ed eventuali sanzioni.

Oltre all’approfondimento teorico, durante l’incontro i partecipanti hanno preso parte anche a delle esercitazioni pratiche sulla creazione e compilazione del nuovo registro di carico e scarico e sui formulari, indispensabili per fugare ogni dubbio e prepararsi ad assolvere con consapevolezza agli adempimenti previsti.

«La costituzione dei nuovi direttivi delle unioni e dei mestieri sarà uno dei passaggi chiave di questo anno assembleare – dichiara il direttore Francesco Balloni – Per noi significa fare ciò che facciamo ogni giorno e che ci rende un vero e proprio sistema: stare a contatto con le imprese, comprenderne le esigenze, accompagnarle nel percorso di crescita individuale e di settore e, come nel caso del Rentri, segnalare in tempo utile le principali novità per ogni comparto».

«Siamo certi che i nuovi direttivi rappresenteranno un punto di riferimento qualificato per l’edilizia e l’impiantistica – commentano Daniele Gladioli, responsabile CNA Impianti Ascoli Piceno, e Alessandro Valentini, responsabile CNA Costruzioni Ascoli Piceno – La grandissima partecipazione fatta registrare dal seminario conferma l’attenzione dell’associazione e dei nostri imprenditori nei confronti dei temi più attuali per le aziende del territorio. Continueremo ad essere al fianco delle imprese per risolvere eventuali criticità e raggiungere insieme nuovi obiettivi, grazie anche al contributo di Valentina Damiani e Marco Tavoletti e dei componenti dei nuovi direttivi, persone estremamente competenti, preparate e disponibili».

