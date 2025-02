SANREMO – Alla vigilia dell’avvio del Festival di Sanremo è stata presentata oggi, 10 febbraio, l’area dedicata alle Marche all’interno di Villa Ormond nella città dei Fiori. Uno spazio prestigioso dove ogni giorno, per tutta la settimana della kermesse canora, si susseguiranno eventi promozionali dei cinque territori marchigiani, col filo conduttore del Carnevale che nel 2025 si celebra nei giorni del festival e che nella nostra regione vanta tradizioni antiche e originali da Offida a Fano.

Le Marche saranno protagoniste a Sanremo anche con un Museo temporaneo delle tipiche osterie marchigiane del ‘900, simbolo di accoglienza, convivio e condivisione. “Sono tutti valori che i nostri territori esprimono compiutamente” ha commentato il Presidente di Camera Marche Gino Sabatini “A Sanremo portiamo un assaggio dell’universo marchigiano che è fatto di tradizioni culturali, enogastronomiche, paesaggistiche unite in una offerta promozionale a 360°” . “Non a caso -aggiunge Sabatini-siamo in Liguria dopo la presentazione a Milano alla Borsa Internazionale del Turismo accanto alla Regione Marche, ad ANCI e al mondo associativo con cui ci muoviamo compattamente in ogni azioni di marketing territoriale. Tramite la nostra Azienda Speciale LINFA abbiamo partecipato domenica anche a Taste, salone enogastronomico di Pitti Immagini a Firenze con 32 imprese: l’obbiettivo è cogliere ogni vetrina di qualità dove presentare in modo coordinato al meglio tutte le nostre eccellenze”.

La Regione Marche è presente a Sanremo ai massimi livelli con il governatore Francesco Acquaroli che ha voluto presidiare al taglio del nastro a cui hanno partecipato anche Luigi Contisciani presidente del BiM Marche, Emanuele Pepa sindaco di Recanati e Lorenzo Girelli di Fantasanremo.

Acquaroli ha ringraziato organizzazione e partner istituzionali sottolineando come “oggi per noi inizia un percorso importante in una delle settimane più significative per la cultura e lo spettacolo italiani; il Festival di Sanremo è un brand conosciuto in tutto il mondo e ci fa piacere essere qua a promuovere le Marche, le nostre eccellenze, bellezze portando la voglia di tornare ad essere sempre più protagonisti nel mercato del turismo, valorizzando l’imprenditorialità dei nostri territori. C’è molto da raccontare e lo faranno al meglio i testimonial marchigiani, gli sbandieratori della Quintana, i musicisti, gli organizzatori culturali che in questi giorni saranno qui a rappresentarci”.

Anche Marco Fioravanti, in qualità di Presidente ANCI e sindaco della città di importantissimo Carnevale storico, ha preso parte all’inaugurazione e ha commentato così: “Siamo felici di poter mettere in mostra le eccellenze dei nostri territori al Villaggio di Sanremo. Una vetrina prestigiosa non solo per la città di Ascoli, presente con una rappresentanza del Carnevale e con una delegazione di musici e sbandieratori della Quintana, ma per tutta la regione, terra di unicità e splendide tradizioni. Si tratta di un volano di promozione e visibilità per l’intero territorio: un ringraziamento alla Camera di Commercio Marche, a partire dal presidente Gino Sabatini, e alla Regione Marche, con il Presidente Francesco Acquaroli, per questa grande opportunità, di cui siamo davvero orgogliosi”.

Luigi Contisciani, Presidente BIM Tronto, è al fianco di Camera Marche nel progetto delle Marche al Festival: “ Si tratta di una vetrina mondiale -commenta – di una opportunità preziosa di mettere ancora in mostra il nostro patrimonio culturale forti degli eccellenti risultati dello scorso anno. Abbiamo dunque riproposto a tutti i nostri Comuni di essere presenti, insieme alle associazioni culturali. Il filo conduttore del Carnevale storico ci permette di veicolare molti aspetti delle nostre tradizioni compreso quello enogastronomico che sarà al centro di serate di degustazioni e masterclass”

Ricco e serrato il programma di appunti dedicati alle Marche che si dispiega nelle giornate in cui Sanremo è alla ribalta nazionale e internazionale; si comincia oggi con la sfilata della Quintana ascolana e un momento musicale che unisce due recanatesi formidabili: Giacomo Leopardi e Beniamino Gigli

