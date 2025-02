ASCOLI PICENO – Proseguiranno fino a metà maggio i corsi di yoga olistico organizzato dal Circolo Acli Oscar Romero grazie alla collaborazione di U.S. Acli Marche Aps e Teatro delle Foglie.

Le lezioni sono tenute dall’insegnante Eugenia Brega e stanno coinvolgendo più di 120 persone di ogni età.

Ad Ascoli Piceno ol corso si svolge ogni lunedì dalle ore 17 alle ore 18 presso Tonic Club in via Piemonte 5.

A San Benedetto del Tronto l’iniziativa si tiene ogni martedì (alle ore 21) ed ogni venerdì (alle ore 18,30) presso la sede di Tonic Club in via Pasubio 83 a Porto d’Ascoli.

A Pagliare di Spinetoli il corso si svolge ogni lunedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 10 presso Danzarte in via 8 marzo numero 18.

A Grottammare il corso si svolge ogni giovedì alle 19, presso i locali (gentilmente concessi) del Centro sociale Ischia I in via Domenico Bruni 2.

Negli ultimi anni diversi studi scientifici hanno dimostrato che lo yoga, nei suoi diversi stili, comporta notevoli benefici per la salute. Molti studi dimostrano un miglioramento in pazienti affetti da patologie come il diabete, l’ipertensione e la sindrome ansioso depressiva. Nella popolazione anziana la pratica regolare dello yoga migliora significativamente la funzione cardiaca e respiratoria ed è in grado, in persone di ogni età, di ridurre i livelli di stress e di favorire un migliore riposo notturno.

Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3442229927.

