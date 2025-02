Per illustrare questa opportunità importante per i giovani del territorio, è stato organizzato un incontro informativo che si svolgerà martedì 18 febbraio 2025 dalle ore 16.30

ASCOLI PICENO – “P.O.G. – Piceno Orienta Giovani” è un progetto finanziato dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. È rivolto ai giovani e si svolge interamente sul territorio piceno, grazie alla sinergia tra soggetti pubblici e privati. L’obiettivo è rispondere alle esigenze del momento attraverso l’orientamento, l’informazione e l’accompagnamento di ragazzi e ragazze tra 18 e 35 anni nel percorso di consapevolezza professionale e avvio imprenditoriale. Scopo finale del progetto è arrivare alla creazione di start-up locali, in particolare nei settori del turismo, dell’agricoltura e dell’enogastronomia, ma non solo, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e all’inclusione.

Inoltre, in queste settimane, al progetto si è affiancato un nuovo avviso pubblico attraverso cui verranno finanziati la costituzione e il rafforzamento di start-up giovanili.

presso la Libreria Rinascita.

Per ogni altra informazione sul progetto è possibile consultare il sito istituzionale all’indirizzo www.comune.ap.it/pog e i canali social Facebook (@Progettopog) e Instagram (progetto_pog).

