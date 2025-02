E’ un percorso regionale di educazione ai servizi informatici e digitali interattivi, per diffondere la cultura digitale e rendere il cittadino in grado di fruire delle opportunità della digitalizzazione

ASCOLI PICENO – Il progetto “ Bussola Digitale” della Regione Marche prosegue nei suoi corsi gratuiti, aperti a tutti. I tre appuntamenti in calendario sono quelli del 19 e 26 e del 5 marzo, tutti alla sala dei Savi del Palazzo dei Capitani (dalle ore 15 alle ore 18).

Il primo corso tratterà di “Fake news e truffe online. Riconoscerle per difendersi sui social media”, fornendo ai partecipanti l e competenze essenziali per identificare e analizzare le notizie false, leggere criticamente le informazioni e a riconoscere i segnali di avvertimento delle fake news. Impara a distinguere le informazioni false dalle vere e a riconoscere le truffe online. Mercoledì 26 si parlerà di “Intelligenza Artificiale. Cos’è, come funziona e a cosa serve in parole semplici”: saranno analizzati gli aspetti fondamentali, dalle definizioni storiche e tecniche alle applicazioni pratiche, oltre all’utilizzo di strumenti avanzati come Chat GPT e Dall-E. Il terzo e ultimo appuntamento è in programma mercoledì 5 con “Storytelling digitale. Come creare contenuti multimediali per il digitale”, durante il quale si acquisiranno le competenze necessarie al fine di comprendere il concetto di manipolazione visiva attraverso gli strumenti digitali (strumenti di fotoritocco, intelligenza artificiale e realtà aumentata).

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24873 L’elenco completo dei corsi, con il dettaglio dei temi trattati, è disponibile alla pagina https://bussoladigitale.regione.marche.it Per prenotarsi è possibile recarsi al punto di facilitazione digitale (presso l’Urp del Comune, in piazza Arringo 7), visitare il sitoo chiamare il numero 0736/298917. Il progetto “ Bussola Digitale” è un percorso regionale di educazione ai servizi informatici e digitali interattivi, per diffondere la cultura digitale e rendere il cittadino in grado di fruire delle opportunità della digitalizzazione, attraverso corsi di formazione e appuntamenti per l’assistenza individuale con i facilitatori.

