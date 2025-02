ASCOLI PICENO – I gruppo consiliari di opposizione del Comune di Ascoli Piceno: Ascoli Bene Comune, Ascolto & Partecipazione

e Partito Democratico hanno accolto con scetticismo il progetto di piantumazione degli alberi presso il “Parco

dei Ricordi” che sorgerà nella discarica di Relluce, dichiarando: “Riconosciamo il potenziale valore ambientale

e simbolico dell’iniziativa, tuttavia, esprimiamo forti perplessità nei confronti dell’amministrazione guidata

dal sindaco Marco Fioravanti per la mancata coerenza nella gestione delle aree verdi cittadine, ritenuta

insufficiente”.

Nella nota dell’opposizione si legge: “Se da un lato l’opposizione è nota per le posizioni ambientaliste, come aveva già dimostrato qualche mese fa quando si era scagliata contro l’annunciato piano di abbattimento di oltre cento alberi in città, e per condividere l’importanza di nuovi interventi di piantumazione, dall’altro denuncia il persistente degrado in

cui versano alcuni dei principali parchi e spazi verdi cittadini, come il Parco dell’Annunziata, la pedonale di

Monticelli e il Parco Colucci per citare alcuni esempio. Proprio quest’ultima area sarà oggetto di un’interrogazione presentata dalla minoranza, il cui primo firmatario è il consigliere di Ascoli Bene Comune Gregorio Cappelli, nella quale si intende chiarire la responsabilità del Comune di Ascoli Piceno sull’attuale stato di degrado di una zona a due passi dal centro, un tempo

meravigliosa e frequentata in tutte le stagioni da giovani e famiglie”.

“Questi luoghi, fondamentali per il benessere e la socialità dei cittadini, soffrono di una scarsa manutenzione

ed illuminazione, con aree verdi trascurate e infrastrutture degradate, vandalizzate e talvolta scenario di

fenomeni di illegalità” prosegue la nota.

“Non possiamo che sostenere la piantumazione di nuove essenze arboree, ma non possiamo nemmeno

tacere di fronte all’abbandono delle aree verdi cittadine, potenzialmente molto più fruibili ed utili di un’area,

come quella di Relluce, che dista dal centro città ben 13 chilometri – dichiarano i consiglieri di opposizione – L’amministrazione Fioravanti sembra concentrarsi su progetti decisamente più indirizzati alla propaganda che

alla reale attenzione dei cittadini e questo che riportiamo ne è l’esempio lampante. L’incuria di parchi e zone

pedonali che rappresentano punti di riferimento per tanti ascolani non può più essere ignorata. Serve un

piano complessivo di manutenzione e valorizzazione del verde urbano, che veda massima condivisione e

coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti. Questa città ha bisogno di questo e non di annunci social ed

interventi spot”.

L’opposizione chiede dunque “maggiore coerenza nelle politiche ambientali e urbane, con investimenti mirati

a restituire decoro e funzionalità ai parchi esistenti, in modo da garantire a tutti i cittadini spazi verdi vivibili e

sicuri”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.