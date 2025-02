OFFIDA – Grande successo per il Master Karate Offida alla prima tappa del Trofeo Marche, organizzata dalla Fijlkam e svoltasi domenica scorsa a Tolentino.

La squadra giovanile guidata dal Maestro Graziano Ciotti, che la mattina hanno calcato i tatami del Palasport “Giulio Chierici”, ha conquistato ben sette primi posti, due secondi posti e un terzo posto, dimostrando ancora una volta il proprio valore nel panorama delle arti marziali.

Ecco i nomi dei componenti della squadra: Francesco Ciotti (classe 2015, primo posto) Federico Ciotti (classe 2018, secondo posto), Riccardo Ciotti (classe 2013, 3 posto), Giuseppe Cocci (classe 2016, secondo posto), Veronica Cocci (classe 2015, primo posto), Giulia Schettino (classe 2016, primo posto), Claudio Rismondo (classe 2014, primo posto), Tommaso Maria Baldini (classe 2013), Maria Letizia Perozzi (classe 2018, primo posto), Thomas Lucciarini De Vincenzi (classe 2018, primo posto), Lorenzo Addis (classe 2019, primo posto).

L’eccezionale performance degli atleti offidani ha suscitato l’orgoglio dell’intera comunità, raccogliendo i complimenti dell’assessore allo sport di Offida Roberto Barbizzi: “Esprimo il mio grande orgoglio per il Master Karate Offida e per il Maestro Graziano Ciotti. In particolare, voglio celebrare l’impegno e la passione dei nostri giovani atleti, che con il loro talento e la loro dedizione rappresentano un autentico esempio di eccellenza sportiva e il futuro della nostra comunità. Un plauso a questa realtà, fonte di ispirazione per tutta la nostra città.”

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.