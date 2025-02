MONSAMPOLO DEL TRONTO – Si è svolta presso il ristorante Villa Priori di Monsampolo la cerimonia di insediamento della

nuova Presidente del Soroptimist Club di Ascoli Piceno, la dottoressa Simona Palestini, che subentra

alla dottoressa Romina Pica, Presidente del biennio appena concluso. Alla cerimonia hanno preso

parte le socie del club e numerosi ospiti, tra cui i Sindaci di Ascoli Piceno e San Benedetto del

Tronto, Marco Fioravanti e Antonio Spazzafumo, il Comandante provinciale dei Carabinieri, col.

Domenico Barone, e il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gianluca Gregori.

Presenti anche rappresentanti dei club Soroptimisti delle Marche e dell’Abruzzo, nonché dei club

Service della provincia.

L’evento ha avuto inizio con un bilancio delle attività svolte dal club nel biennio precedente, sotto

la guida della Presidente uscente Romina Pica. Durante il suo mandato, il Soroptimist di Ascoli

Piceno ha potenziato la sua presenza sul territorio, collaborando attivamente con le Istituzioni e le

Forze dell’Ordine. Tra i progetti più significativi del biennio passato, Romina Pica ha ricordato la

realizzazione della “Stanza tutta per sé” presso la Caserma dei Carabinieri di San Benedetto del

Tronto, la firma della Carta Etica per la parità di genere nel mondo dello sport con i Sindaci di

Ascoli e San Benedetto, e il progetto “A Scuola di Non Violenza”, che ha coinvolto oltre mille

studenti delle scuole della provincia.

La nuova Presidente, Simona Palestini, ha illustrato le linee programmatiche per il prossimo

biennio, sottolineando l’importanza di proseguire sulla strada della collaborazione con le

Istituzioni e di rafforzare la sinergia con associazioni e club service. “Solo attraverso azioni

condivise possiamo incidere positivamente sullo sviluppo e la crescita del territorio”, ha dichiarato

la presidente Palestini.

Il programma del suo biennio si è già aperto con due importanti iniziative rivolte ai giovani, in

linea con il progetto di “Advocacy”e “Educazione di Qualità” promosso dal Soroptimist a livello

nazionale. Il primo progetto riguarda il bando rivolto alle giovani laureate della provincia di

Ascoli Piceno, che consente a una studentessa selezionata di accedere gratuitamente al corso di

formazione “Futuro al femminile – Women in Leadership”, organizzato dal Soroptimist presso la

SDA Università Bocconi di Milano. Il programma di formazione sulla leadership femminile, in

collaborazione con la SDA Università Bocconi di Milano, offre un’importante occasione di

sviluppo professionale e personale per le giovani laureate. Sarà sicuramente un’iniziativa che

contribuirà in modo significativo al nostro impegno per l’empowerment delle donne e lo sviluppo

di capacità di leadership. “Mi impegnerò a promuovere attivamente il bando tra le ragazze della

nostra comunità, affinché possano beneficiare di questa opportunità unica”, ha dichiarato la

presidente Palestini, “i dati ci confermano che solo il 33% dei laureati in discipline STEAM sono

donne ed appena 1 su 5 nel settore ICT, inoltre bisogna colmare il gap digitale perché il 90% del

lavoro futuro richiederà competenze digitali ” Il termine per partecipare al bando è il 31 marzo

2025.

Il secondo progetto riguarda la sensibilizzazione sulla violenza di genere, in collaborazione con la

Polizia di Stato, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno e le scuole secondarie di primo e

secondo grado della provincia. Il Soroptimist International, infatti, aderisce alla campagna di

sensibilizzazione sulla “violenza di genere” della Polizia di Stato e promuove il progetto in virtù di

un protocollo di intesa siglato con il Ministero dell’Istruzione il 16 giugno 2022. Il progetto ha

come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani e prevenire la discriminazione di genere

attraverso un percorso formativo nelle scuole. In particolare, si intende fornire agli studenti gli

strumenti necessari per riconoscere e contrastare tutte le forme di violenza, dal bullismo allo

stalking, fino alla violenza fisica e psicologica,che oggi, come dimostrano i fatti di cronaca,

coinvolgono persone di tutte le età. L’iniziativa, che sarà realizzata grazie alla collaborazione tra le

istituzioni locali e la Polizia di Stato, vedrà i ragazzi partecipare a incontri formativi finalizzati a

sensibilizzare sul fenomeno della violenza di genere,

Per ulteriori informazioni sui bandi o sulle attività del Soroptimist Club di Ascoli Piceno, è

possibile visitare il sito web ufficiale del Soroptimist International (www.soroptimist.it) o i canali

social del club (Facebook e Instagram).

