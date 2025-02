ASCOLI PICENO – Bilancio di previsione 2025-2027 dell’Ast di Ascoli: la maggioranza dei primi cittadini del Piceno, con nessun voto contrario e solo qualche astenuto, ha espresso parere favorevole nel corso della conferenza dei sindaci che si è svolta nel pomeriggio di oggi giovedì 13 febbraio, nella sala della Ragione di palazzi dei Capitani. Presentato dal direttore generale e dal direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, rispettivamente Maria Bernadette Di Sciascio e Paola D’Eugenio, il documento era stato approvato con determina del direttore generale dell’Ast di Ascoli del 31 gennaio 2025. Il bilancio di previsione rappresenta la pianificazione finanziaria in ambito sanitario, basata su un’attenta analisi della spesa storica che prende in esame i dati finanziari degli anni precedenti, per prevedere i costi futuri.

Voce principale del bilancio di previsione dell’Ast di Ascoli, i cui costi ammontano a 454.896.863 euro, è quella rappresentata dalla spesa per il personale che complessivamente raggiunge 148.472.499 euro: con delibera della giunta regionale del 27 gennaio 2025 è stato rideterminato il tetto per l’annualità 2024 con un incremento dello stesso pari a 1.359.000 euro. Tra le altre voci ci sono le spese per: la medicina di base e la specialistica interna pari a 25.562.587 euro, la farmaceutica ospedaliera pari a 60.761.903 euro, la farmaceutica convenzionata pari a 33.742.877 euro, i servizi pari a 39.163.069 euro e gli investimenti pari a 4.156.701 euro.

“L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli – spiega il direttore generale dell’Ast, Maria Bernadette Di Sciascio – utilizzerà tutto il tetto di spesa che ha a disposizione per l’assunzione di personale, con un turnover al 100%, sia di quello del comparto, sia di quello della dirigenza medica. Tra le azioni previste, volte alla razionalizzazione dei costi, è nostra intenzione promuovere azioni per il contenimento della spesa farmaceutica e dei beni”. L’azienda sanitaria esprime, inoltre, soddisfazione per il parere favorevole espresso dalla maggioranza dei primi cittadini del Piceno.

Nel corso della conferenza dei sindaci che si è svolta oggi, la direzione dell’Ast di Ascoli ha risposto motivando le scelte, come previsto dal secondo punto all’ordine del giorno dell’assemblea (il primo era il parere dei sindaci sul bilancio di previsione) e in un’ottica di trasparenza e di massima condivisione, alle osservazioni pervenute dai sindaci del Piceno in seguito alla presentazione che era stata fatta loro della proposta dell’atto aziendale. Osservazioni alle quali l’azienda aveva già dato puntuale riscontro ai singoli comuni.

