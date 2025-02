ASCOLI PICENO – Con l’ordinanza dirigenziale 76 del 13 febbraio 2025 l’Amministrazione comunale dispone l’adozione, per il giorno 19 febbraio 2025 dalle ore 08:30 alle ore 24, dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale:

C.so G. Mazzini tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Matteotti e Via P. Alamanni: