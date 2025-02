ASCOLI PICENO – Dal 17 febbraio appuntamento con lezioni e partite libere di burraco presso l’oratorio della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in via Assisi angolo via 3 Ottobre ad Ascoli Piceno.

L’iniziativa è organizzata da Cooperativa sociale Marche Gest col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e andrà avanti ogni lunedì dalle 15 alle 17.

La partecipazione alle lezioni e alle partite libere è gratuita, occorre però contattare il numero 3442229927.

L’iniziativa rientra nel progetto “Ancora Nuove energie” finalizzata a promuovere l’invecchiamento attivo anche al fine di prevenire l’insorgere di demenze.

Tra le regole d’oro per la prevenzione delle demenze viene infatti indicata la necessità di stimolare la mente, ossia mantenere il cervello attivo e impegnato in modo da stimolare la crescita delle cellule e delle connessioni nervose. In particolare viene consigliato di giocare e di imparare nuove cose.

