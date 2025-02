ASCOLI PICENO – Ecco la vigilia di un match molto importante.

Allo stadio “Don Mauro Bartolini” di Monticelli l’Atletico Ascoli affronterà il Fossombrone nel pomeriggio di domenica 16 febbraio, match valevole per il girone F di serie D.

Ecco le dichiarazioni di mister Simone Seccardini riportate dal portale del Club ascolano: “Il meritato pareggio ottenuto domenica scorsa a L’Aquila è frutto di un lavoro che stiamo portando avanti da diversi mesi. I ragazzi non sbagliano mai approccio alla seduta d’allenamento quotidiana e questo è determinante per offrire prestazioni di livello. La costanza e l’impegno sono fondamentali per continuare a crescere e ogni risultato positivo è una conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Affrontare il Fossombrone è sempre molto complicato. La squadra e lo staff sono sempre allineati in un’unica direzione. Hanno una chiara identità che rende ogni loro partita una sfida difficile da affrontare. Nella gara di domani dovremo sicuramente avere una percentuale molto alta di duelli vinti. I nuovi arrivati si sono integrati molto bene sotto tutti i punti di vista. Sono entrati subito nel gruppo con grande impegno e professionalità. La società e il direttore sono intervenuti sul mercato nella maniera corretta, apportando calciatori che possono darci concretamente una mano. Ora non resta che raggiungere il prima possibile l’obiettivo primario che ci siamo prefissati, ovvero la salvezza”.

Nei giorni scorsi la società bianconera ha intervistato anche il numero uno bianconero Thomas Pompei, ecco le sue dichiarazioni: “Domenica a L’Aquila è stata una partita complicata e di sacrificio collettivo. Ci siamo adattati molto bene a tutte le situazioni che ci sono capitate. Nello spogliatoio c’è sempre serenità, siamo sempre stati convinti della nostra forza e non siamo caduti nella negatività del momento. Ora sto bene, sto recuperando giorno per giorno così da essere al 100% in vista delle prossime domeniche”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.