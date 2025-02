ASCOLI PICENO – Pari e patta. Ancora una volta.

E’ terminato con il risultato di 1-1 il match, giocato nel pomeriggio di domenica 16 febbraio, tra Atletico Ascoli e Fossombrone. Bianconeri in vantaggio a dieci minuti dalla fine con Maio però raggiunti poco dopo da Casolla. Un punto che porta a quota 32 e al nono posto in classifica gli ascolani.

A fine gara si è presentato il mister Simone Seccardini, ecco le dichiarazioni post partita riportate dal portale del Club ascolano: “Pareggio amaro, un punto per muovere la classifica ma resta amaro. Il Fossombrone è venuto qui a cercare l’episodio, bravi e fortunati loro a trovarlo. Non abbiamo subito tiri in porta fino a quello loro che decretato il pari nato su una azione di gioco erroneamente invertita dall’arbitro. Espulsione di Camilloni inoltre per un equivoco e anche oggi annullato un goal regolarissimo. Inoltre il migliore in campo è stato il loro portiere in campo. Facciamo comunque i complimenti al Fossombrone che ha giocato con carattere e si sono difesi bene. Dispiace essere usciti con un solo punto. Giornata davvero amara per l’Atletico Ascoli. L’episodio tradisce sempre i nostri ragazzi a cui non devo rimproverare nulla per l’approccio che hanno messo in campo. Le ultime tre prestazioni sono state di livello, mi dispiace che l’episodio per colpa non nostra alla fine ci penalizza”

