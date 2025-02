Live sul nostro sito dalle 20.30. Il match è valido per la 27° giornata del Campionato Serie C NOW

ASCOLI PICENO – Ecco le parole del tecnico bianconero, Mirko Cudini, nella conferenza alla vigilia del match valido per la 27^ giornata del Campionato Serie C NOW, in programma stasera, alle ore 20:30, all’ “Adriatico – Cornacchia” di Pescara.

Sugli infortunati: “Menna e Cozzoli sono ancora fuori, mentre Gagliolo si è allenato con noi negli ultimi due giorni, è convocato, anche se la sua condizione non è ancora ottimale. La squadra sta bene, sarà una partita molto difficile su un campo altrettanto difficile.

Sugli avversari: “Il Pescara è una squadra ben organizzata, allenata da un ottimo allenatore, che fin dall’inizio ha creato un’ottima mentalità. Affrontiamo una squadra che sa cosa deve fare e va sempre alla ricerca del risultato, sappiamo chi incontriamo, ma sappiamo anche chi siamo noi, sarà un bel banco di prova per il prosieguo del campionato, avremo poi la seconda trasferta consecutiva. I duelli in alcune zone di campo saranno fondamentali, il Pescara ha caratteristiche in tal senso, ma anche noi abbiamo buone qualità sotto questo aspetto. I duelli saranno importanti, ma i dettagli in fase di non possesso, in alcune situazioni che abbiamo preparato, saranno altrettanto importanti”.

Sono 26 i bianconeri convocati da Mister Cudini per Pescara-Ascoli, match v

PORTIERI: Livieri, Raffaelli, Zagaglia DIFENSORI: Adjapong, Alagna, Caucci, Curado, D’Amore, Gagliolo, Maurizii, Piermarini CENTROCAMPISTI: Baldassin, Bando, Bertini, Carpani, Maiga Silvestri, Odjer, Tremolada, Varone ATTACCANTI: Ciabuschi, Corazza, D’Uffizi, Gagliardi, Forte, Re, Silipo.

Diffidati: Bando, Menna. Squalificati: Marsura. Indisponibili: Cozzoli, Menna

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.