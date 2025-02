ASCOLI PICENO – Una stretta di mano tra le Amministrazioni Comunali di Ascoli Piceno e Recanati. Presso la Sala De Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo, si è svolto questa mattina un incontro tra la Giunta delle Cento Torri, guidata dal sindaco Marco Fioravanti, e quella di Recanati, capeggiata dal primo cittadino Emanuele Pepa.

“È stata l’occasione per far conoscere le rispettive Giunte comunali, ma soprattutto una bella opportunità per condividere reciprocamente idee e buone pratiche” ha dichiarato il sindaco Fioravanti.

“Abbiamo discusso della possibilità di collaborare in merito a iniziative artistiche e culturali, anche attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra i due Comuni volto a valorizzare e mettere in rete gli elementi identitari delle rispettive realtà storiche e turistiche”.

I due sindaci e gli assessori hanno fatto il punto su tutte le attività che i rispettivi Comuni stanno portando avanti sui vari settori: “Le città di Ascoli Piceno e Recanati sono ricche di eccellenze, avvicinare i nostri territori è importante per stabilire sinergie durature” ha dichiarato il sindaco Pepa. “Vogliamo dare inizio a una relazione e a uno scambio di vedute costante, per non ragionare più in modo singolare ma in maniera collettiva. Il Comune di Recanati vuole acquisire buone pratiche dal Comune di Ascoli, come il rapporto con i giovani, la vivacità garantita dai tanti eventi, l’attenzione alla qualità della vita e altro ancora. È stato un incontro importante e stimolante, che darà sicuramente risultati positivi per ambo le amministrazioni. I nostri Comuni sono uniti da una forte cultura che viene da una grande identità storica. Lavorare fianco a fianco sugli eventi culturali, cercando di attrarre soprattutto le nuove generazioni, sarà una priorità della nostra azione congiunta, al fine di valorizzare il grande patrimonio storico-artistico che una città a forte vocazione culturale come Recanati possiede”.

Chiosa finale, congiunta, per i due sindaci: “La collaborazione tra i nostri Comuni permette di ampliare la visione e il raggio d’azione amministrativo. L’obiettivo è quello di far crescere, in maniera sinergica, i nostri fantastici territori”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.