ASCOLI PICENO – Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Carnevale e così nell’ambito del progetto “L’uddema cosa seria che c’è aremast è lu carnevale”, ideato, già dal 2023, dal Centro Ricreativo e Culturale ADA-Bruno Di Odoardo e dedicato appunto alla valorizzazione del Carnevale Ascolano,

Giovedì 20 Febbraio, con inizio alle ore 17,30, presso la sede del sodalizio, in via Lazio 2 (Pennile di Sotto) sarà protagonista il dottor Augusto Agostini che racconterà la storia del Carnevale di Ascoli dalle sue origini, che sembrerebbero risalire al 1200, fino ai giorni nostri. È questa una eccellente opportunità, soprattutto per chi non abbia avuto modo di partecipare al teatro Filarmonici lo scorso 18 gennaio, alla kermesse sul carnevale, in cui già il dottor Agostini aveva svolto la sua interessantissima relazione storica, ricca anche di tante curiosità e soprattutto frutto di tanti studi e ricerche.

E’ auspicabile pertanto che vi sia al programmato evento del Centro ADA-Di Odoardo la più ampia partecipazione, non solo degli “addetti ai lavori” del carnevale, come appunto il presidente dell’associazione Marco Olori ed il Re del Carnevale in carica, Enrico Petrucci, ma anche di tutti coloro ascolani e non che comunque hanno il carnevale nel cuore.

L’appuntamento, come sempre sarà introdotto dalla presidente del Centro, Paola Luzi e coordinato da Giorgio Fiori, i quali evidenziano che l’iniziativa è aperta, a titolo del tutto gratuito, a chiunque ne fosse interessato.

