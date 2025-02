ASCOLI PICENO – Tutte le strade portano alla Capitale.

L’Atletico Ascoli, nel pomeriggio di domenica 23 febbraio, affronterà in trasferta il Roma City, match valevole per il girone F di serie D.

La società bianconera ha intervistato Luca Ascoli, ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club: “È stata una partita molto combattuta col Fossombrone. Abbiamo creato diverse occasioni da gol, ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzarle. Il Fossombrone si è difeso bene e ha sfruttato le sue opportunità. È un pareggio che ci lascia un po’ di amaro in bocca, perché sentivamo di poter portare a casa i tre punti. Affrontare il Roma City sarà speciale per me, avendo giocato lì l’anno scorso. Mi aspetto una partita intensa. Dovremo prepararci al meglio, mantenere alta la concentrazione e cercare di imporre il nostro gioco per ottenere un risultato positivo. Ho trovato un gruppo molto unito e che mi ha accolto fin da subito. Abbiamo tutti l’obiettivo comune di raggiungere i migliori risultati e per farlo lavoriamo sodo, impegnandoci durante gli allenamenti e dando tutto in partita. Nasco come esterno destro, ma mi adatto bene anche sulla sinistra, dove posso cercare soluzioni diverse, come il tiro o l’assist. Sono un giocatore duttile che si mette a disposizione della squadra sia in fase offensiva che difensiva”.

