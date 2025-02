ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Il quinto evento di Editoria & Progetto, un forum interdisciplinare ideato per promuovere libri e progetti editoriali di rilievo scientifico, curato da Giuseppe Bonaccorso, Manuel Scortichini e Carlo Vinti.

Editoria & Progetto propone una serie di incontri quindicinali da dicembre 2024 a luglio 2025, con l’obiettivo di costruire un ponte tra il mondo accademico e la comunità cittadina, valorizzando le ricerche scientifiche della Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ dell’Università di Camerino e, al contempo, ospitando autori di fama nazionale e internazionale. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, del CUP Consorzio Universitario Piceno e dell’ADI MAM – Associazione per il Disegno Industriale | Delegazione Marche-Abruzzo-Molise.

Il quinto appuntamento avrà luogo il 26 febbraio 2025, alle ore 18:00, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. L’incontro a cura di Carlo Vinti e sarà dedicato al libro Logo in real life. Note per una storia sociale della visual identity, Krisis Publishing, 2024. L’evento del 26 febbraio 2025 sarà introdotto da Carlo Vinti (SAAD Unicam), che discuterà del volume con Federico Rita (SAAD Unicam) e con l’autore. La presentazione si concentrerà sulla storia sociale dei loghi e sui fenomeni di appropriazione e détournment da parte degli utenti, nel momento in cui i loghi si scontrano con il “mondo reale”: una contro-narrazione in cui le icone della grafica diventano “opere aperte”.

