ASCOLI PICENO – Lo IOM Ascoli Piceno OdV ETS presenta il libro “IO SONO FENICE: racconti di rinascita dopo la malattia” nato dalle esperienze condivise di donne colpite da tumore che hanno partecipato al primo laboratorio di storytelling di ideato dallo IOM e realizzato in collaborazione con L’albero delle arti ed contributo della Susan G. Komen Italia.

Ospite d’eccezione, in collegamento, il giornalista e scrittore Massimo Cirri che ha scritto la prefazione del libro.

Lo IOM fin dalla sua fondazione nel 1996 si è dedicato alla creazione di iniziative rivolte all’informazione e prevenzione di patologie oncologiche con un focus specifico sul cancro al seno.

Nasce così nel 1999 il Progetto Pentesilea, laboratorio teatrale sperimentale della trasformazione per rimuovere la paura del cancro al seno.

L’idea alla base, rivoluzionaria per il nostro territorio, è quella di veicolare la cultura della prevenzione utilizzando proprio la cultura, in tutte le sue manifestazioni, come mezzo di trasformazione e crescita per una nuova visione del sé e del mondo circostante.

Numerosi sono i laboratori di recupero psico-fisico organizzati dallo IOM nel corso degli anni e vanno dal teatro-terapia alla danza- movimento – terapia, dallo yoga al digital blog fino allo storytelling, il primo laboratorio di scrittura creativa all’interno del progetto “La cura della creatività” tenutosi a marzo del 2024.

Questo percorso ha ottenuto un incredibile successo in termini di adesioni ma soprattutto per la partecipazione entusiastica delle corsiste, che si sono “buttate” a capofitto nel laboratorio realizzando emozionanti opere autobiografiche.

Grazie all’energia, alla passione e voglia di guarigione delle donne coinvolte, e alla sapiente guida del docente Luca Pantanetti, nasce questa raccolta.

Ci auguriamo con tutto il cuore che quest’opera, che rappresenta un passo verso la guarigione delle autrici, possa, nel suo piccolo, essere di aiuto e fonte d’ispirazione per chi lo legge.

La casa editrice Lìbrati, costola editoriale della Libreria Rinascita è orgogliosa di aver contribuito alla pubblicazione di questo volume. Dare voce e permettere ai lettori di conoscere le storie di queste donne e uomini che attraverso la parola hanno espresso paure e speranze legate alla malattia è stato toccante e bellissimo. Speriamo di offrire con questo libro anche uno strumento di conforto e vicinanza a chi si trova ad affrontare simili battaglie, certi che l’essere insieme, anche attraverso una lettura possa essere d’aiuto.

