ANCONA – La Camera di Commercio delle Marche organizza, nell’ambito dei progetti del Punto Impresa Digitale e di Eccellenze in Digitale, e in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e con Infocamere, un webinar dedicato alla cybersecurity e agli strumenti di protezione e valutazione del rischio per siti e reti aziendali. Un tema fondamentale per le imprese per garantire la continuità operativa e a minimizzare l’impatto di potenziali incidenti.

L’evento si svolgerà il prossimo 04 marzo 2025, dalle 15.00 alle 16.30, in modalità webinar su Google Meet.

Le iscrizioni sono gratuite, è possibile iscriversi all’evento su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-webinar-cybersecurity-strumenti-e-assessment-04032025-1242006828859