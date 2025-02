Il match si disputerà domenica 23 Febbraio alle 15 al “Del Duca” è valido per la 28esim giornata del girone B del campionato di Serie C.

ASCOLI PICENO – I bianconeri torneranno in campo domenica 23 Febbraio alle ore 15 allo stadio “Del Duca” per la ventottesima giornata del girone B del campionato di Serie C. Prossima avversaria la Ternana e Ascoli atteso dunque da un’altra grande sfida, dopo la gara vinta in rimonta contro il Pescara la squadra ha il morale alto ed è pronta ad affrontare la corazzata di mister Abate. All’andata terminò 3 a 1 per gli umbri, con i gol di Cianci, Curcio e Mattheus, al 95 il gol di Corazza su rigore.

Ad arbitrare sarà Gianluca Renzi di Pesaro. Gli Assistenti sono Matteo Taverna della sezione di Bergamo e Simone Della Mea di quella di Udine. Quarto Ufficiale Ciro Aldi di Lanciano.

GIUDICE SPORTIVO

Mister Cudini non avrà a disposizione Davide Marsura. Nonostante il club bianconero avesse inoltrato ricorso dopo le due giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo all’attaccante in seguito all’espulsione diretta accusata nel finale di primo tempo della partita di Rimini dello scorso 8 Febbraio. La II Sezione della Corte Sportiva d’Appello lo ha però respinto ufficialmente questa mattina e di conseguenza il giocatore tornerà a disposizione di mister Mirko Cudini a partire dalla gara con il Perugia in calendario Lunedì 3 Marzo alle ore 20:30 allo stadio “Curi”. Restano in diffida Augusto Bando e Damiano Menna.

Il Giudice Sportivo Stefano Palazzi ha inflitto al direttore generale dell’Ascoli Domenico Verdone, dopo il match di Pescara, l’inibizione fino al 2 Maggio 2025 per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del designatore degli Arbitri in quanto, mentre quest’ultimo si trovava sulla porta d’ingresso in attesa di entrare negli spogliatoi, lo spintonava; e per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un Componente della Procura Federale in quanto, mentre quest’ultimo si trovava nella stanza riservata e stava redigendo il rapporto di gara, urlava nei suoi confronti parole irrispettose e colpiva la porta della stanza con un pugno. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in” applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle condotte poste in essere (r. proc. fed., r. c.c.)”.

Squalificato per un turno il fisioterapista Emiliano De Luigi per “avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina, e pronunciava una frase irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta“.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.