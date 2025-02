ASCOLI PICENO – Grande partecipazione ed entusiasmo per la cerimonia di consegna degli attestati agli studenti Apprendisti Ciceroni che hanno preso parte alle Giornate FAI per le Scuole, iniziativa nazionale promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano per avvicinare i giovani alla conoscenza e alla tutela del patrimonio culturale.

Durante le Giornate FAI per le Scuole ad Ascoli Piceno, gli Apprendisti Ciceroni sono stati 106 studenti di 6 istituti scolastici: ISC Borgo Solestà Cantalamessa (15), ISC Tronto e Valfluvione – plessi di Roccafluvione e Venarotta (29), ISC Ascoli centro – D’Azeglio (13), Scuola secondaria di primo grado paritaria “Maria Immacolata” (13), ISC Folignano e Maltignano – plesso di Maltignano (10), ISC Falcone e Borsellino – plesso di Appignano (26).

I giovani hanno accompagnato i loro coetanei alla scoperta della Chiesa di Sant’Emidio alle Grotte, uno dei luoghi più suggestivi della città, illustrandone la storia e l’architettura con competenza e passione. Mercoledì 19 febbraio la loro esperienza si è conclusa con un momento di riconoscimento ufficiale nella Sala della Vittoria di Palazzo Arengo. Gli attestati sono stati consegnati da Alessandra Stipa, past president regionale FAI Marche. Alla cerimonia presenti le istituzioni locali, la Delegazione FAI di Ascoli con in testa la capo delegazione Erika Filipponi.

«Il progetto Apprendisti Ciceroni è uno dei pilastri delle attività educative del FAI, perché permette agli studenti di essere protagonisti attivi nella valorizzazione del patrimonio, sviluppando competenze e consapevolezza – afferma Erika Filipponi -. Vederli impegnati con entusiasmo nel raccontare la storia di un luogo così significativo è stato un segnale importante dell’efficacia di questa iniziativa».

Le Giornate FAI per le Scuole

Nella settimana dal 18 al 23 novembre 2024 si sono tenute le “Giornate FAI per le Scuole”, manifestazione interamente dedicata alle scuole che da tredici anni il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS organizza in tutta Italia su modello delle Giornate FAI di Primavera e d’Autunno. Protagonisti dell’evento sono stati gli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari del FAI in collaborazione con i docenti, che hanno accompagnato altri studenti in visita nei Beni e nei luoghi da loro selezionati e aperti grazie al FAI, vivendo un coinvolgimento diretto nella valorizzazione del proprio territorio come parte attiva della comunità, e assurgendo a esempio per molti giovani in uno scambio educativo tra pari. La Delegazione di Ascoli Piceno ha aperto la Chiesa di Sant’Emidio alle Grotte. Questo luogo di grande valore storico e culturale è stato visitato da studenti iscritti al FAI con la propria classe. I giovani ne hanno raccontato la storia, svelato i capolavori e i particolari curiosi, proponendo ai loro pari un’esperienza memorabile, che li motiverà a farsi cittadini più consapevoli e attivi, primi difensori e promotori del patrimonio culturale dell’Italia. Le Giornate FAI per le Scuole si confermano un’esperienza formativa di grande efficacia e soddisfazione per tutti: un progetto che trasforma, ispira per il futuro, rende protagonisti e diffonde passione per la conoscenza, da cui scaturisce il desiderio di proteggere quel patrimonio per sempre e per tutti, come è descritto nella missione del FAI. La Delegazione FAI di Ascoli Piceno desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, gli istituti scolastici, i docenti, gli studenti, le istituzioni. Un grazie particolare all’associazione Sant’Emidio nel mondo e al suo presidente Giuseppe Bachetti.

Questi i nomi e le scuole dei 106 Apprendisti Ciceroni premiati:

ISC Borgo Solestà Cantalamessa (15)

prof.ssa Daniela Feroleto, prof.ssa Sara Funari, prof. Davide Tartaglia

3°A CC: Sofia Cicchetti, Camilla Poli, Nizar El Ouafiq, Larissa Dumitrescu, Melissa Aslan, Christian Pagnotta, Eisa Alwathaifi.

3°A CN: Chiara Canala, Cecilia Amorosi, Matteo Stipa, Costantino Romani.

3°C CN: Anna Giorgi Averardi, Federico Cardi, Gaia Cipollini, Laura Sciamanna.

ISC Tronto e Valfluvione – plessi di Roccafluvione e Venarotta (29)

prof.ssa Maria Chiara Santin

Classe 3° plesso di Roccafluvione: Stefano Argira, Gaia Bruni, Aurora Cerqua, Diletta Cicconi, Melissa Croci, Ares Di Ferdinando, Marta Galotto, Gabriel Giuliani, Carlotta Guerrieri, Francesca Ianni, Silvia Marconi, Pietro Martini, Riccardo Orrù, Sara Petrocchi, Matteo Pignoloni, Medardo Pignoloni, Cecilia Sciamanna.

Classe 3° plesso di Venarotta: Paolo Celani, Leonardo Ciannavei, Michela De Carolis, Marica Lori, Riccardo Petrelli, Niccolò Pignoloni, Massimo Harry Radley, Simone Salvi, Marta Sosi, Daniele Tassi, Elisa Tidei, Sara Ubaldi.

ISC Ascoli centro-D’Azeglio (13)

prof.ssa Angela Crescenzi

Francesca Fioravanti, Cecilia Luzi, Giulia Rosa, Francesco Scuterini, Emilia Alesi, Ettore Matricardi, Giulia Giordani, Leonardo Vagni, Carlotta Mancini Castallo, Elda Bachetti, Elena Piccioni, Lorenzo Edora, Leonardo Forcina.

Scuola secondaria di primo grado paritaria “Maria Immacolata” (13)

Suor Antonia Casotto

Classe 2°A: Denis Aleandri, Alessandro D’Auria, Edoardo Di Geso, Camilla Gatti, Marta Luzi, Matteo Monopoli, Marianna Morganti, Giorgio Narducci, Giorgia Paoletti, Sebastian Piccioni, Anna Maria Sallustio, Davide Tocchi, Lingxi Wu.

ISC Folignano e Maltignano – plesso di Maltignano (10)

prof. Lucio Tarulli, prof. Andrea Mancini

Classe 3°A: Maria Laura Di Lorenzo, Luna Menzella, Agnese D’Alfonso, Francesca Marilungo, Gioia Pacitti. Classe 3°B: Gabriele Catena, Filippo Maria Fedele, Leonardo Di Matteo, Giacomo Reginelli, Giuseppe Di Francesco.

ISC Falcone e Borsellino – plesso di Appignano (26)

prof.ssa Assuntina Gaetano

Classe 1°A: Pietro Armillei, Filippo Cinaglia, Nicole Di Clemente, Rachele Taddei. Classe 2°A: Diego Anastasi, Marystella Caioni, Andrea Coccia, Sara Fanidi, Angelica Grelli, Margherita Monti, Ayah Nohair, Beatrice Regimenti, Lavinia Rodilossi, Annamaria Sabbatini, Stefano Stipa, Gioia Todisco. Classe 3°A: Emiliana Armillei, Leonardo Cittadini, Elena Coccia, Diego Collecchia, Ambra De Carolis, Anas El Hassani, Anna Ginevra Emidi, Michelangelo Grelli, Francesco James.

