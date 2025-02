La singolarità della mostra, con opere realizzate da Sergio Federici e Paolo Petrucci, volontari, riguarda la posizione dei pannelli fotografici destinati all’attenzione del pubblico di passaggio in via Trento e Trieste

ASCOLI PICENO – Se alzi un po’ il viso verso il cielo vedi la musica in faccia. E’una mostra fotografica un po’ informale quella che propone l’associazione culturale “ascolipicenofestival odv”, organizzatrice da ben 29 anni (con l’edizione 2025) del Festival internazionale di musica classica (e non solo) di Ascoli. Domenica prossima 23 febbraio, alle ore 18, nella Bottega del Terso Settore, viene inaugurata l’esposizione fotografica intitolata “La musica nei volti” con sette grandi immagini, sette come le note musicali, di artisti che si sono esibiti nel corso del Festival 2024 “Sfide”.

La singolarità della mostra, con opere realizzate da Sergio Federici e Paolo Petrucci, volontari di ascolpicenofestival, riguarda la posizione dei pannelli fotografici destinati all’attenzione del pubblico di passaggio in via Trento e Trieste: infatti sono sospesi nella parte alta delle facciate in vetro della Bottega del Terzo Settore che guardano appunto in via Trento e Trieste. L’obiettivo è dunque soprattutto evocativo per ricordare che la musica è una cara amica quotidiana che può farci vivere meglio. E “ascolipicenofestival”, associazione culturale del Terzo Settore, riesce ogni anno, grazie soprattutto agli enti che la sostengono e soprattutto al supporto dei soci e dei volontari, a proporre nel capoluogo piceno una serie di concerti, vera ricchezza del territorio e di tutte le Marche, che costituiscono un viaggio emozionante nella grande musica classica. Inoltre dalla passata edizione c’è un’attenzione particolare per l’educazione musicale tra gli studenti.

Ma domenica, naturalmente, non poteva mancare anche la musica dal vivo. Oltre all’inaugurazione della mostra fotografica, e alla proiezione di altre foto di “Sfide”, si svolge, tutto ad ingresso libero, un concerto con Giuliano De Angelis al violoncello, Luigi Travaglini alla chitarra ed Enrico Mazzuca al violino. Verranno eseguite musiche di Paganini, Monti, Halvorsen e Giuliani. Tutti sono invitati, soci e non soci, per una sorta di festa che segna l’inizio dell’attività sociale 2024.

“L’evento – commenta il direttore artistico di APF Giuliano De Angelis – è l’occasione per un incontro senza formalismi con tutti coloro che amano la musica, fare quattro chiacchiere, scambiarci idee, fornire qualche anticipazione del Festival 2025 e concludere con un aperitivo beneaugurante”. “Per radicare sempre di più la nostra associazione – ricorda il presidente di APF Berardino De Angelis – abbiamo in programma, da qui all’inizio del Festival 2025, in programma dal 5 ottobre al 20 novembre, una serie di incontri ed eventi con al centro sempre l’amore per la musica. La nostra vuole essere un’associazione aperta e partecipata e da tutti possono venire buone idee per migliorare l’offerta e contribuire a creare Ascoli Città della Musica. Più siamo. Più diamo il nostro apporto. Più il Festival può crescere ed entrare definitivamente nel Dna della città”.

