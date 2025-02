ASCOLI PICENO – Direttamente dal cuore pulsante della zona industriale della Vallata del Tronto, la CNA di Ascoli Piceno tende una mano alle imprese nell’accesso al credito facendo squadra con Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche e confidi Uni.Co.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 febbraio, il Centro di formazione CNA di viale Mutilati e invalidi del lavoro ha ospitato un incontro informativo estremamente partecipato, dedicato a bandi, contributi e opportunità a disposizione delle aziende picene e marchigiane.

In un momento storico in cui ostacoli di natura burocratica e finanziaria mettono a rischio le prospettive di molte piccole realtà imprenditoriali, il seminario promosso dalla CNA ha contribuito a offrire una dettagliata panoramica sull’ampio ventaglio di opportunità a disposizione dell’imprenditoria del Piceno, declinate in diversi settori produttivi e volte a dare nuova linfa alla capacità di investimento delle micro piccole e medie imprese.

Grazie al prezioso contributo dell’assessore regionale alle Attività produttive Andrea Maria Antonini e del presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, i numerosi imprenditori presenti in sala hanno avuto l’opportunità di confrontarsi sulle modalità di partecipazione, sulle dotazioni finanziarie e sulle finalità dei singoli bandi, chiarendo così eventuali dubbi e facendosi portavoce di suggerimenti in vista delle procedure di prossima pubblicazione.

Come illustrato dal direttore provinciale di Uni.Co. Massimo Capriotti, le opportunità per le attività imprenditoriali spaziano dai finanziamenti a fondo perduto concessi nell’ambito della creazione d’impresa, che verrà riproposta nei prossimi mesi per dare spazio a nuovi progetti e idee innovative, ai contributi concessi alle aziende già attive in determinati settori. È il caso, ad esempio, del bando regionale per la riqualificazione delle strutture ricettive, che fino al prossimo 28 aprile consentirà di fare domanda per la ristrutturazione di attività già esistenti, ma anche per la riconversione di immobili in nuove strutture turistico-ricettive con precisi requisiti di qualità, con benefici in arrivo anche per il settore delle costruzioni e degli impianti.

Accoglienza da un lato, export dall’altro. Le imprese che intendono promuoversi all’estero potranno contare su un sostegno dedicato all’internazionalizzazione, mentre per l’area del cratere resta la possibilità di beneficiare della Nuova Sabatini e di “Resto al Sud”, la misura che prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% dell’investimento complessivo in ristrutturazione, manutenzione straordinaria di beni immobili o acquisto di impianti, macchinari e spese utili all’avvio dell’attività.

«Le risorse a disposizione sono molte e indirizzare l’azienda verso i propri obiettivi spesso non è semplice – sottolinea il direttore Capriotti, che con il confidi Uni.Co. offre un servizio di consulenza e assistenza nell’elaborazione dei progetti e nella presentazione delle domande, in stretta collaborazione con la CNA di Ascoli Piceno – Il nostro obiettivo è aiutare le imprese accompagnandole verso il contributo ideale per ciascuna realtà imprenditoriale».

La grande novità degli ultimi giorni, come annunciato dall’assessore Antonini, è rappresentata dal nuovo bando regionale per la capitalizzazione delle imprese, che punta a dare competitive e solidità alle aziende e a favorirne l’accesso al credito con una dotazione finanziaria di 8,2 milioni di euro. Sono previsti, inoltre, lo scorrimento delle graduatorie dei bandi relativi all’artigianato e all’industria e dei nuovi contributi dedicati all’internazionalizzazione di filiera e alla produzione di energia, con particolare attenzione all’eolico in mare, al fotovoltaico – da installare sui capannoni delle aziende, in linea con le proposte avanzate dalla CNA – alle comunità energetiche e all’agrivoltaico, in grado di consentire la coltivazione dei terreni.

«La Regione Marche sta portando avanti un lavoro straordinario sul fronte del credito – afferma l’assessore Antonini – che passa anche da un’importante azione di condivisione con le associazioni di categoria e con la CNA di Ascoli Piceno, che ringrazio per l’organizzazione di questo incontro».

«Riscontriamo una grandissima richiesta per i voucher fieristici promossi dalla Camera di Commercio – conferma Gino Sabatini – su cui nel tempo abbiamo creduto molto e investito complessivamente 6 milioni di euro. Il bando più recente riguarda la partecipazione a fiere internazionali nel primo semestre 2025. Continueremo anche nei mesi a venire a investire su cultura, formazione e turismo».

Grande soddisfazione espressa dai rappresentanti della CNA di Ascoli Piceno, con una partecipazione massiccia che conferma ancora una volta l’interesse del tema e l’importanza di proporre incontri di confronto dal carattere tecnico ma al tempo stesso estremamente pratico.

«Sulla scia del successo degli appuntamenti promossi negli ultimi mesi, abbiamo scelto di riproporre un’iniziativa che consente agli imprenditori di conoscere più da vicino le opportunità a disposizione – dichiara Francesco Balloni, direttore della CNA di Ascoli Piceno – Questi bandi hanno già dimostrato di poter avere un riscontro molto importante sulle micro e piccole imprese: è il caso, tra i più virtuosi, di Credito Futuro Marche, che nel 2024 ha generato oltre 200 milioni di euro in investimenti a fronte di 19 milioni concessi alle aziende. Come associazione cerchiamo di promuovere con regolarità iniziative come questa per accompagnare al meglio imprese e imprenditori nel proprio progetto aziendale».

«Il notevole coinvolgimenti dei nostri associati conferma che le imprese sono pronte a recepire le opportunità che la Regione, la Camera di Commercio e il confidi Uni.Co. hanno presentato nel dettaglio – afferma Arianna Trillini, presidente della CNA di Ascoli Piceno – L’obiettivo della nostra associazione è scaricare a terra queste risorse nel miglior modo possibile, facendoci al tempo stesso portavoce di alcune problematiche, come gli eccessivi oneri burocratici e delle pratiche di rendicontazione che necessitano di essere snellite, che troppo spesso condizionano la quotidianità chi fa impresa».

