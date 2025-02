MONTALTO DELLE MARCHE – L’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche ha approvato la concessione di un

contributo di 4,1 milioni di euro per il restauro e il miglioramento sismico di Palazzo

Sacconi, in Piazza Umberto I nel comune di Montalto delle Marche. Un intervento

importante, che prevede il miglioramento sismico e il rafforzamento strutturale di un

edificio di grande valore storico e culturale e che andrà a completare sinergicamente gli

investimenti previsti dal PNRR per i borghi, di cui Montalto è il comune marchigiano

vincitore con il progetto pilota Metroborgo Montalto Lab.

“Il sindaco Matricardi sta concretizzando una prospettiva interessante e innovativa per il

borgo di Montalto e siamo felici di poter contribuire sul lato della ricostruzione pubblica –

dichiara il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli -. Il

“borgo” come nuova identità del paese dell’Appennino centrale ben riflette la storia, i

legami comunitari e le ricchezze culturali e sociali di cui la nostra terra è custode”.

“La

Regione Marche e il Presidente Francesco Acquaroli hanno posto grande attenzione al

tema, scegliendo non a caso il progetto di Montalto come esempio pilota. I nostri borghi

non sono più sinonimo di isolamento e arretratezza, ma una finestra su un futuro più

sostenibile dove qualità della vita, sviluppo e tutela della natura rappresentano i tre pilastri

dell’abitare, contro lo spopolamento e quindi contro gli effetti nefasti che la mancanza di

esseri umani apporta in termini di fragilità del territorio. Il decreto su Palazzo Sacconi è un risultato per noi cruciale perché arriva al culmine di un percorso sinergico tra il Comune di Montalto delle Marche e la Struttura Commissariale

che ha portato ad attivare da parte di un ente pubblico, quindi il Comune, un contributo

privato sisma. E questo è stato possibile con la costituzione di un soggetto specifico, la

“Fondazione Metroborgo”, grazie alla quale possiamo ora, tra le altre cose, mettere a

fattor comune anche i fondi PNRR della Linea A per un unico grande cantiere progettuale

del nostro Metroborgo MontaltoLab, quello di Palazzo Sacconi. Si tratta, nello specifico, di

uno splendido Palazzo storico, che verrà quindi riportato alla luce da un punto di vista strutturale, ma che si attiverà prestissimo anche da un punto vista di azioni e funzioni. Un

percorso complesso, quindi, che inizia a vedere la luce grazie alla disponibilità e alla

competenza della Struttura Commissariale, che ringrazio moltissimo, alla tenacia del

Responsabile Unico di Progetto e all’impegno instancabile degli uffici comunali di Montalto” così dichiara il sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.