MS-02-25 Carnevale 2025 – Provvedimenti in materia di somministrazione e vendita all’asporto di alimenti e bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità – Integrazione dell’Ordinanza sindacale n. 796 del 17/12/2024.

Con l’Ordinanza sindacale n. 100 del 20/02/2025 l’Amministrazione comunale dispone ad integrazione della vigente Ordinanza Sindacale n. 796 del 17/12/2024, nelle giornate di venerdì 28 febbraio, domenica 2 marzo e martedì 4 marzo 2025, dalle ore 15:00 alle ore 02:00 del giorno successivo:

il divieto di somministrazione e di vendita per asporto di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e non alcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità in tutta l’area individuata nella planimetria, allegata come parte integrante e sostanziale del presente atto;