OFFIDA – Continuano gli incontri per la digitalizzazione e l’inclusione tecnologica con il progetto Bussola Digitale, promosso dalla Regione Marche. Un’opportunità concreta per i cittadini offidani di approfondire competenze fondamentali nel mondo digitale.

Nei prossimi corsi, previsti per il 6 e il 13 marzo, verranno trattati temi di grande attualità e interesse:

Intelligenza artificiale, dalle sue definizioni storiche alle applicazioni tecniche, senza tralasciare le sfide etiche che essa comporta;

Creazione di contenuti multimediali, utile per chiunque voglia esprimersi nel mondo digitale;

Riconoscere e difendersi dalle truffe digitali, un tema sempre più rilevante nella società connessa di oggi.

Oltre ai corsi, i cittadini possono contare su un servizio di assistenza personalizzata. È infatti disponibile, su prenotazione, un facilitatore digitale, un operatore specializzato nel supporto tecnologico per problematiche di ogni genere: dalla richiesta dello SPID all’inserimento di pratiche sui portali della Pubblica Amministrazione. Il servizio è gratuito e si è già rivelato molto apprezzato dalla comunità.

Per prenotazioni e informazioni, è possibile rivolgersi alla Biblioteca Comunale di Offida.

La transizione digitale è una sfida che riguarda tutti, e progetti come Bussola Digitale rappresentano un’importante occasione per ridurre il divario tecnologico e aiutare chi si trova in difficoltà ad affrontare il cambiamento. “Il primo passo per affrontare la digitalizzazione è la conoscenza – sottolinea Simona Fioravanti consigliera alle Pari Opportunità – e con questo progetto, si cerca di aiutare chi è in difficoltà a mantenere il passo”.

